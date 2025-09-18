Cuba desarrolla desde hoy el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta institucional y comunitaria frente a manifestaciones delictivas y otros fenómenos nocivos que afectan el orden social.

La actividad tiene como propósito elevar la preparación operativa de las fuerzas del orden, optimizar los procesos investigativos y reforzar los mecanismos de control popular y atención social, según reporte del diario Granma.

Entre las acciones programadas para esta semana figuran ejercicios de vigilancia y patrullaje, cierres policiales, reuniones profilácticas con el potencial delictivo, agilización de trámites penales y visitas de control para verificar el cumplimiento de la legalidad en diversos ámbitos.

También se realizarán juicios ejemplarizantes, controles a los equipos de dirección administrativa y a los cuerpos de inspección estatal, con el objetivo de reforzar la disciplina y la transparencia en la gestión pública.

Un componente esencial del Ejercicio es la movilización de estructuras de vigilancia comunitaria, como los Destacamentos de Vigilancia Cederista, la guardia obrera, las patrullas campesinas y los Destacamentos Mirando Mar, pilares del sistema de prevención a nivel popular.

Según el diario Granma, esta iniciativa coincide en el tiempo con la continuidad de la operación Contra las drogas se gana, que ha incluido actividades preventivas y de enfrentamiento, barrio debates, intervenciones integrales en comunidades, centros estudiantiles y laborales, entre otras.

