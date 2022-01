La Habana, 24 ene (ACN) Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, calificó hoy de muy acertada y organizada la estrategia contra la COVID-19 en el país, al comparecer en el programa informativo Mesa Redonda.

Si Cuba no hubiera aplicado una estrategia anticipada de vacunación, los indicadores no serían tan favorables, ni en La Habana ni en el resto del territorio nacional, señaló al referirse a casi 34 millones de dosis administradas con las vacunas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.

También destacó que más de cuatro millones de cubanos cuentan con el refuerzo de los inmunógenos, además, el fin de semana último se distribuyeron un millón de dosis más para su aplicación, y a mediados de esta semana se debe distribuir otro millón de Abdala, así como otra cantidad de Soberana Plus a inicios de febrero.

Los convalecientes comenzarán a vacunarse en febrero con el refuerzo, en correspondencia a cuando se cumple el tiempo estipulado desde que completaron el esquema de vacunación, agregó.

Del protocolo actual, resaltó que se restringe al Nasalferón a un uso preventivo, dados sus excelentes resultados en esa área, dirigido a embarazadas ingresadas en Hogares Maternos, las gestantes contactos de casos positivos, los adultos mayores internos en Hogares de Ancianos, los pacientes mayores de 60 años internos en Centros Médicos Psicopedagógicos y las personas mayores de 50 años en Centros de Protección Social.

Añadió que se promueve el empleo de la Biomodulina T de manera preventiva en un formato reducido en embarazadas y adultos mayores internos en Hogares de Ancianos y el Factor de Transferencia en niños inmunocomprometidos, según indicación médica.

La especialista recordó que serán ingresados en la red asistencial de salud todos los infantes menores de dos años, aquellos con esquema de vacunación incompleto o no vacunados, y pacientes en edades pediátricas con factores de riesgo.

Asimismo, continuó, irán a centros hospitalarios las embarazadas y puérperas, las personas no vacunadas por cualquier razón y los pacientes que por su cuadro clínico y comorbilidades sean tributarios de ingreso.

Por otro lado, los sospechosos y confirmados que sean asintomáticos o presenten síntomas leves serán ingresados en el hogar o quedarán en aislamiento domiciliario y espera vigilada en la Atención Primaria de Salud, acotó la doctora.

Morales Suárez significó que el propósito es brindar una respuesta de mayor calidad a los enfermos, de acuerdo a sus necesidades.

Hizo referencia a que Cuba se encuentra entre los primeros países con mayor cantidad de personas vacunadas contra la COVID-19 y encabeza la lista de cantidad de dosis administradas por cada 100 habitantes.

En ese sentido, reconoció el esfuerzo de la industria biofarmacéutica cubana para producir las vacunas en tiempo récord con la calidad y los estándares establecidos a nivel internacional.

Por Lorena Chávez Fernández | Tomado de ACN

