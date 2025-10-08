Los Cachorros de Holguín lograron en casa su primera victoria frente a los Leñadores en el comienzo de un compromiso pactado de forma íntegra sobre la grama del estadio «Mayor General Calixto García Íñiguez» . El encuentro terminó con pizarra de 4-2 y fue éxito personal para el lanzador Wilson Paredes que en esta jornada llegó a mil entradas de actuación en series nacionales.

Wilson (3-1) caminó 7.0 capítulos frente a la peligrosa tanda tunera, le pegaron 6 hits, le hicieron una carrera limpia por jonrón de Yudier Rondón, ponchó a 5 y regaló una base por bolas. José Sánchez se apuntó su tercer rescate de la temporada (1.2/1H). El fracaso para el pitcher visitante Anier Pérez (0-1) que se mantuvo 6.1 sobre la lomita, le conectaron 9 hits, le fabricaron 4 carreras limpias, ponchó a uno y caminó uno gratis. Lo relevó Andier Reyes (1.2/1H/1SO/1BB).

Los holguineros pegaron 10 imparables con destaque para los jardineros Yulián Concepción (3-2/2CI) y Edward Magaña (2-2/2CI), así como el designado Lázaro Cedeño (3-2/doble). Por Las Tunas lo hizo el receptor Yosvani Alarcón (3-2/doble).

El segundo encuentro se juega este miércoles a las 2.00 en la misma instalación.

Por Los Cachorros de Holguín lograron en casa su primera victoria frente a los Leñadores en el comienzo de un compromiso pactado de forma íntegra sobre la grama del estadio «Mayor General Calixto García Íñiguez» . El encuentro terminó con pizarra de 4-2 y fue éxito personal para el lanzador Wilson Paredes que en esta jornada llegó a mil entradas de actuación en series nacionales.

Wilson (3-1) caminó 7.0 capítulos frente a la peligrosa tanda tunera, le pegaron 6 hits, le hicieron una carrera limpia por jonrón de Yudier Rondón, ponchó a 5 y regaló una base por bolas. José Sánchez se apuntó su tercer rescate de la temporada (1.2/1H). El fracaso para el pitcher visitante Anier Pérez (0-1) que se mantuvo 6.1 sobre la lomita, le conectaron 9 hits, le fabricaron 4 carreras limpias, ponchó a uno y caminó uno gratis. Lo relevó Andier Reyes (1.2/1H/1SO/1BB).

Los holguineros pegaron 10 imparables con destaque para los jardineros Yulián Concepción (3-2/2CI) y Edward Magaña (2-2/2CI), así como el designado Lázaro Cedeño (3-2/doble). Por Las Tunas lo hizo el receptor Yosvani Alarcón (3-2/doble).

El segundo encuentro se juega este miércoles a las 2.00 en la misma instalación.

(Visitado 7 veces, 7 visitas hoy)

Marcar Favorito