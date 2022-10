Una carita feliz resalta entre la multitud de la feria, mueve la cola con alegría, sus ojos van de un sitio a otro en espera de que alguien se acerque con amor. Porque a pesar de estar tuerto a causa de una paliza, Aparecido aún confía en los humanos y gracias a Bienestar Animal en Las Tunas encontrará hoy un hogar.

Bienestar animal en Las Tunas (BAC – LT) es una organización no gubernamental, sin fines de lucro dispuesta al cuidado, rescate y rehabilitación de animales callejeros en esta provincia. Esta se subordina a Bienestar Animal Cuba (BAC)

Amaury Leyva Céspedes coordinador general de BAC Las Tunas comenta quiénes integran esta red de colaboradores en el territorio tunero:

UNA LABOR DE SACRIFICIO Y AMOR

Este grupo formado por jóvenes en su mayoría reparten su tiempo entre el trabajo, la escuela, la casa y BAC; labor a la cual se entregan sin importar la hora o el clima.

Amaury Leyva Céspedes amplía sobre el quehacer de la filial tunera:

Entre las actividades que realizan están las ferias de adopción los tercer domingo de cada mes, las campañas de alimentación en los lugares de mayor concentración de comunidades callejeras y se preparan en un nuevo proyecto vinculado con las escuelas para hacer talleres de concientización sobre el cuidado y protección de los animales, afirmó Serguei Ponce García coordinador de los cuidadores temporales.

– Los cuidadores temporales

La labor de un cuidador temporal es una de las más sensibles. Es respetable ver la dedicación y determinación de estas personas a la hora de salvar una vida para después encontrarle un hogar.

Actualmente cuenta con 20 casas temporales y afirman que el riesgo de encariñarse con los animalitos a su cargo, el gozo de darlos en adopción y el dolor de no poder salvarlos en algunas ocasiones, son eventos con los que lidian constantemente.

Serguei Ponce García coordinador de los cuidadores temporales comenta al respecto: ¨Ver el progreso de los animales y después entregarlos a una familia es uno de los procesos más bonitos a pasar que uno siempre crea un vínculo con ellos queda la satisfacción de que llegaste al final de un ciclo como temporal. Los hogares temporales son la base en una organización como la nuestra¨

Mariela Vázquez es la coordinadora de las redes sociales de BAC Las Tunas y por un tiempo desempeñó esta tarea ¨Entre las historias que recuerdo me marcó la de una perrita muy pequeña de apenas un mes que murió de un parasitismo severo. Fue muy dura para mi esa experiencia pero no me detuvo en mi labor como cuidadora¨.

También cuenta de manera divertida la vez adquirió un hongo por un gatico pero obtuvo tratamiento rápido y sanó.

¨Antes pensaba que solo amaba a los perros y mírame ahora, los mininos me roban el corazón, dice Massiel Font Francisco tesorera y cuidadora temporal de gatos.

¨Cuando se reporta algún animal se efectúa el rescate, en el que siempre participan algunos miembros, cuenta el rescatista Saul Fariñas Nicó, lo llevamos al veterinario y después se traslada a un temporal. También me encargo de llevarlos a algunas consultas y transportarlos a otros temporales si fuese necesario¨.

– Adopción responsable y seguimiento

Adoptar una mascota es un acto de gran responsabilidad que involucra a toda la familia. Para el cual las personas deben estar informadas sobre las necesidades básicas que deben cubrir, además de estar actualizados sobre el decreto-ley 31 ¨de Bienestar Animal¨

Mary Alejandra Gonzales Rodríguez coordinadora de adopción y seguimiento comenta sobre su función en BAC Las Tunas:

¨Mi labor es buscarles un hogar a todos los animales ya sean de BAC o de personas que quieran darlos en adopción. En nuestras plataformas web se publican las fichas de adopción con la información del animal y mi número telefónico así me contactan y procedemos con la entrevista que puede ser vía Whatsapp o presencial¨

¨El cuestionario de la entrevista es de carácter nacional y para una feria de adopción debe llevar su carnet de identidad porque esos datos van para el registro de adopciones que se entrega a La Habana y los menores de edad siempre deben estar acompañados por un adulto a cargo¨.

Afirma que el seguimiento es otro proceso importante pues así se vela por la correcta salud del animal que fue adoptado y se asesora a la persona a su cargo para una adecuada convivencia mascota-humano.

¨El seguimiento lo hacemos vía Whatsapp casi siempre y si por aquí las personas no quieren colaborar o sea enviar fotos del animal, vamos a sus casas. En caso de que esté mal cuidado o la persona esté incumpliendo con los artículos del compromiso de adopción responsable que firmó, se lo retiramos siempre que sea conveniente¨.

– El trabajo en redes sociales

Esta red de colaboradores destaca por su organización en la web. Cuentan con varios grupos de Whatsapp y Telegram y sus páginas oficiales en Facebook, Instagram y Twitter.

¨La mayoría de reportes sobre animales callejeros llegan por la página de Facebook, los atiendo, lo comunico a los demás coordinadores por el grupo de Comisión vía Whatsapp y ahí decidimos como actuar según el tipo de reporte¨ comenta la coordinadora de redes sociales Mariela Vazquez.

¨A veces me escriben a mi número y tengo que jugar con el tiempo libre que tengo, pues trabajo de lunes a sábado pero siempre respondo al llamado¨ afirma ella y concluye: ¨El trabajo en redes es muy importante pues a través de este las personas visualizan las acciones que la filial realiza en la provincia¨.

Sobre el trabajo en redes sociales, Amaury coordinador general, brinda otra perspectiva:

– La administración de BAC Las Tunas

El fondo monetario de BAC Las Tunas lo sostienen sus propios integrantes y pagan una cuota mensual de 50 pesos los trabajadores y 25 los estudiantes. Además de las donaciones hechas por personas dentro y fuera del país y las ventas de garaje que realizan.

También reciben donaciones de medicamentos del grupo De Corazón y su coordinador en la provincia Sandro habla al respecto: video

Mascotilandia, MiPyME tunera de artículos para mascotas, también colabora con medicamentos, alimentos y participa en algunas ferias de BAC.

Massiel Font Francsico tesorera de BAC Las Tunas explica:

BAC CALA EN LOS TUNEROS

El trabajo de esta red de colaboradores cosecha sus frutos aunque queda un largo camino para generalizar conductas a favor del bienestar animal. Los tuneros opinan al respecto:

AC Las Tunas

¨Conozco su trabajo por las redes sociales donde se ve un obrar consciente y responsable. Lo definiría en personas muy humanas que ayudan a seres vivos, dignas de admirar pues dedican su tiempo y recursos para ayudar animales en situaciones precarias. Una organización que si bien agrupa el esfuerzo de personas dedicadas cualquier mano dispuesta a ayudar le viene bien y lastimosamente nuestra sociedad no ocupa de manera general esa cultura de proteger y responsabilizarse por los animales y no te hablo directamente de los afectivos sino también de los animales en el trabajo.

Dichas situaciones están dadas también por las carencias económicas y características arraigadas desde generaciones pero vamos a llegar a la conciencia social donde proteger al animal, en tu casa, en la calle y en cualquier lugar que lo veas y denunciar cuando seas testigo de algún acto denigrante, vamos a llegar a eso y en gran medida será con el esfuerzo y hacer diario de asociaciones como BAC¨, comenta Gabriel residente de Puerto Padre.

Ismaray comenta ¨No he podido participar personalmente en sus ferias y demás actividades pero he visto en internet su labor y destacar que su obrar es muy humano, realizan una muy buena tarea y espero que se mantengan así y que su trabajo se continue visibilizando¨

William confirma ¨Me parece muy justo que una actividad abandonada, lejos del control legal del estado la realice un ente no gubernamental, que además tenga buenos resultados. BAC es un cambio cultural, un aprendisaje hacia un cuidado de los animales que hasta el momento eran solo eso, animales.

Todos coinciden en que es un cambio en el pensamiento y el actuar, una cultura que de a poco se acogerá.

En dos años de constante hacer por el bienestar animal, BAC Las Tunas quiere extender su labor en toda la provincia pues ¨ya se tiene la experiencia y preparación para expandir esta tarea en el resto del territorio¨, afirmó Amaury su coordinador general. Lo cual era una solicitud por parte de los usuarios en otros municipios.

BAC no se encarga legalmente de atender denuncias de maltrato animal pero sí funciona como puente con el Departamento de Sanidad Animal para orientar sobre este tema al pueblo.

El director de veterinaria provincial Renier comentó: ¨Queremos trabajar a la par con la solicitudes de los tuneros, como dicta el decreto-ley ¨De Bienestar Animal¨ pero para hacer nuestro trabajo de la forma más legal posible necesitamos cooperación de la población, explicarle que a la hora de una denuncia no puede ser anónima porque de la mayoría de información que nos brinde será más eficiente nuestro trabajo. Para atender esas quejas está el número 31344928 donde siempre hay una persona recepcionando las demandas de 8AM a 4pm¨

Es común encontrar en las calles historias como las de Aparecido o quizás peores. El accionar de BAC Las Tunas es fundamental en la rehabilitación de estos peludos que corresponden con amor a esas manos dedicadas. Manos que necesitan el apoyo de todas las entidades involucradas según la ley para que sean menos estas acciones denigrantes.

Garantizar una relación armónica entre animales y seres humanos es condición insoslayable para la existencia de todos, tal y como refiere el decreto-ley, condición que nos involucra.

Por Dainelis Pérez Almaguer

