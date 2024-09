Los intentos por despojar de su fuero integral constitucional al presidente de Colombia, Gustavo Petro, revelan hoy la fuerza de las nuevas arremetidas de los sectores de derecha para sacarlo del poder.

Las maniobras que desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ejecutan en contra del mandatario no son nuevas y aluden a una supuesta violación en los topes de los financiamientos de su campaña de 2022.

Desde hace meses el gobernante denuncia los intentos de sacarlo de la Casa de Nariño con todo tipo de estratagemas ideadas por un magistrado de ese órgano de dudosa reputación y causas pendientes con la justicia del país como Hernán Prada.

Ante esa circunstancia, el senador Iván Cepeda cuestionó en redes sociales ¿qué imparcialidad podría tener una investigación conducida por una persona llamada a juicio por presuntamente haber sobornado testigos en complicidad con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2008)?

Petro ha rechazo una y otra vez los argumentos que se esgrimen para preparar el camino hacia su eventual destitución.

“Es un Golpe de Estado lo que planean contra el pueblo y contra el presidente. Así de simple. Y se empeñan los dineros de los poderosos y de la mafia para ello, incluidos los planes de asesinato”, sentenció.

Y lo es, -continuó-, porque ni el presidente excedió los topes electorales, ni el CNE tiene competencia, sobre todo cuando una sentencia de la Corte Constitucional afirmó que dicha instancia solo tendría facultad investigativa 30 días después de realizadas las elecciones.

También recordó que el CNE, en el mes posterior a los comicios y en acto administrativo, afirmó que no se violaron los topes.

Ahora, adicionalmente, fuerzas contrarias al progresismo quieren despojarlo del fuero integral constitucional del que gozan los jefes de Estado en Colombia.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el CNE me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, escribió en X el mandatario.

Añadió que la Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones, por una investigación de topes de financiamiento de campaña sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección ocurrida en 2022.

Sobre esa situación, Petro reiteró que, al deshacerse de un plumazo el fuero integral del actual presidente, en un concepto no vinculante, inició un golpe “a la colombiana”.

Frente a los acontecimientos recientes, llamó al pueblo a movilizarse en las calles para condenar los intentos de acabar con su gobierno y a defender la democracia y la constitucionalidad del país.

“Una burla al voto popular se responde con el pueblo. Convoco a ese gigante dormido, al pueblo colombiano: a sus juventudes, a su campesinado, a sus trabajadores, a sus mujeres a movilizarse en las calles contra el golpe de estado”, escribió Petro.

Este constituyó el segundo llamado realizado en menos de una semana por Petro para que las fuerzas sociales se movilicen en defensa del proyecto progresista que él encabeza.

El pasado 4 de septiembre, en menos de un paro de camioneros que bloquearon las principales vías del país y alteraron el normal desarrollo de la ciudadanía y la economía, pidió a la clase obrera salir a defender el país.

Pese a que las manifestaciones de descontento se dieron bajo el pretexto del alza del precio del diésel, las centrales sindicales y gremios de pensionados alertaron que la acción ocultaba un interés político y electoral, y buscaba las condiciones para un golpe de estado.

Solicitaron entonces a todas sus organizaciones sindicales y sociales, a las Juntas Comunales y demás asociaciones y a todos los sectores democráticos, a que expresaran su rechazo al propósito de quebrantar la vida institucional del país y a cerrar filas para que el mandato constitucional ordenado por la mayoría se respete.

Justamente es esa la solitud que hace el presidente ahora con el fin de preservar un proyecto que, según dijo, persigue un camino de transformaciones pacíficas, razonadas y democráticas en favor del pueblo.

Tomado de Cuba Si

(Visitado 4 veces, 4 visitas hoy)

Marcar Favorito