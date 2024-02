Por estos días, y en disímiles circunstancias, los respectivos presidentes de México y Rusia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Vladimir Putin, han exteriorizado separadamente, y ante periodistas avezados, su rechazo a la desinformación que utiliza calumniosamente la propaganda imperialista.

Ya en la etapa final como mandatario, AMLO demostró la falsedad acerca de su supuesta vinculación con un cártel del narcotráfico que, según el periodista norteamericano Tim Golden -dos veces premiados con el Pulitzer- habría financiado la campaña electoral del entonces candidato presidencial López Obrador en el 2006.

Coincidentemente, los mayoritarios medios de derecha mexicanos repetían los falsos señalamientos de Golden junto con afirmaciones endebles de que las conferencias mañaneras de los lunes estaban plagadas de mentiras, con el fin de torpedear el favoritismo de la candidata del movimiento gubernamental MORENA para las elecciones presidenciales de este año.

López Obrador, pidió a Golden, del medio ProPublica, que aclare el por qué retomó en un reportaje el tema del presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa con su campaña presidencial de hace 18 años.

“A mí me gustaría que me aclarara el periodista, porque él podría ayudar mucho, porque, además, es premio mundial del periodismo, dos veces, que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron, porque estaba parece en Israel y lo trajeron”, dijo.

“Lo invito aquí (a Tim Golden), le quiero hacer unas preguntas, que desde cuándo viene a México a tratar este asunto, por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y darlo a conocer en estos momentos”, insistió.

El mandatario mexicano dijo tener la hipótesis de que el reportaje de Tim Golden está relacionado con una “venganza” por la reapertura del caso del magnicidio del candidato presidencial priísta, Luis Donaldo Colosio.

“He andado buscando la explicación del porqué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006 y que lo desechan desde hace muchos años, ¿por qué lo sacan?”, comentó.

“Están mintiendo constantemente, con ganas de hacernos quedar mal, así como este periodista premiado, agente de la DEA y muy vinculado a (Carlos) Salinas de Gortari. Ahora está saliendo mucha información, estuvo aquí de reportero, corresponsal del New York Times, y muy cercano a Salinas. No sé si sea cierto, pero hasta corría con Salinas. Entonces está muy relacionado con voceros del bloque conservador y al mismo tiempo con la DEA”, señaló López Obrador.

“Yo que voy a andar demandando, además aprovecho para decirlo, porque no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo, ¿está claro o no está claro?”, mencionó, para subrayar:

“Decirles pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos que esto tiene que ver con el hampa del periodismo y de la política y que si hay algo que no les gusta que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. La política es un imperativo ético, porque esto es calumniar, porque van a decir el periodista puede decir yo no lo estoy afirmando, incluso la misma DEA dijo que no hay elemento, sí, pero la calumnia cuando no mancha tizna y esos son especialistas, calumnian porque algo queda y hay elecciones”.

Al mismo tiempo, desde Estados Unidos, legisladores dieron al traste con una proposición del presidente Joe Biden que cerraría la frontera del país y expulsar a más migrantes a territorio mexicano, lo cual hizo decir a AMLO que no permitiría a políticos de Estados Unidos usar a México como “piñata”, y reiteró sus propuestas de regularizar a quienes llevan más de cinco años en EE.UU. y aprobar un plan de desarrollo para países pobres de Latinoamérica.

PARA LA HISTORIA

Defrauda ver a tantos periodistas como Tim Golden que se presta como correa de transmisión de tanta farsa. Los grandes dueños mediáticos, propietarios de la televisión, las radios y los diarios, ya utilizaron la excusa de las “fake news” para asfixiar el poco oxígeno que daba Internet el año pasado, y hoy los portavoces del discurso único se erigen como los guardianes de la verdad.

De ahí que resulte sorprendente la actuación de Tucker Carlson, un periodista sindicado como ultraderechista, quien entrevistó al libertario presidente argentino, Javier Milei, para renunciar posteriormente a la conservadora Fox News, declararse independiente y desconocer todo tipo de amenazas y prohibiciones oficiales para conseguir y publicar una extensa conversación con el mandatario ruso, Vladimir Putin, la única interview concedida desde que comenzó la operación especial de su país en Ucrania.

La entrevista, publicada íntegramente por el portal X, de Elon Musk, ha causado revuelo mundial y fue catalogada por el medio digital Aporrea de “Bombazo informativo para la historia”.

En ella se muestra claramente como los medios al servicio al servicio del poder imperialista estadounidense ocultan la verdad histórica y política, la cual es expuesta claramente por Putin, quien no deja cabo suelto sobre los responsables del escenario de la guerra desarrollada en Ucrania, de la voladura del gasoducto Nord Stream, del reimpulso de la ideologización del nazismo en la región, del desarrollo de balcanización y expansionismo de la OTAN en el espacio báltico y de Eurasia.

Esta entrevista logró eliminar la censura sobre el por qué nos encontramos viviendo en una segunda Guerra Fría y al borde del escenario de una posible Tercera Guerra Mundial.

Aclara muchas preguntas en relación al respaldo de la guerra por Polonia y países de la ex URSS y su adhesión hacia la OTAN contra Rusia en Ucrania, ayuda a entender por qué no se logra encontrar una solución de paz, y quienes se oponen a este.

También enseña el peligro para el resto de la humanidad, de continuar con la intención de Occidente de hacer caer Rusia, que no está dispuesta a permitir que se le destruya y se le amenace, y que cuenta con el arsenal bélico para defenderse, pero que, al mismo tiempo, está dispuesta al diálogo y a la paz, pero que ahora tiene que ser Occidente quien tome la iniciativa.

Está declaración de Putin revela que Rusia no pretende expansionarse fuera de sus actuales fronteras y quiere unas buenas relaciones con el resto de países europeos como habían sido antes de la intervención militar en Ucrania, así como hay intereses organizados desde fuera de Europa para generar conflicto entre Rusia y la Unión Europea – OTAN.

En el resto de la extensa entrevista destaca la afirmación de Putin acerca de que el ahora ex primer ministro inglés Boris Johnson obstaculizó todas las posibilidades acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia, Sobre la voladura del Nord Stream, Tucker preguntó que quien fue el autor, a lo que respondió Putin de forma directa que fue Estados Unidos por medio de la CIA, implementando la búsqueda de coartadas de la que no daría mayores detalles, precisando que «existen dos componentes que deben estar conectados: quién está interesado y quién puede hacerlo».

Tomado de Cuba Si