El joven Maestro Internacional tunero Michel Alejandro Díaz (elo 2430) partirá próximamente hacia España para jugar el X internacional abierto de Ajedrez Semana Santa. El evento se jugará en el Pabellón Deportivo en Sant Vicent del Raspeig, municipio de Alicante y tendrá presencia de once Grandes Maestros entre ellos los ucranianos Igor Kovalenko (2682) y Vasil Ivanchuk (2624) , junto al español Eduardo Iturrizaga (2578), el polaco Kacper Piorun (2536), el húngaro Adam Kozac (2528) y Abhimanyu Mishra, de Estados Unidos (2629). El certamen será por el sistema suizo a nueve rondas desde el primero hasta el 6 de abril.

Michel Alejandro Díaz tiene 31 años y en su currículo le resta una sola norma para llegar a Gran Maestro , ganó el abierto del Memorial Capablanca y recién acaba de hacer un donativo de importante bibliografía para la formación de talentos en la Academia de la capital tunera.

Otro trebejista de Las Tunas, César Alejandro Díaz jugará el internacional de Querétaro entre el 31 de este mes y el 5 de abril entrante.

FOTOS: Archivo y web de Alicante

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