El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la postura de la Comunidad del Caribe contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a su país por Estados Unidos, hace más de seis décadas.

Durante su intervención en la VIII Cumbre Caricom-Cuba, con sede en la capital de Barbados, el mandatario reconoció la solidaridad y apoyo del grupo durante la Covid-19 y tras los accidentes y desastres naturales ocurridos en la isla este año, con la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales.

Díaz-Canel valoró igualmente su condena a la reinserción de Cuba en la lista unilateral creada por Washington de países presuntamente patrocinadores del terrorismo y la postura digna de la región frente a la exclusión de La Habana y de otras naciones de la reciente IX Cumbre de las Américas, celebrada este año.

Manifestó la profunda satisfacción por las relaciones entre el bloque y la Mayor de las Antillas y reiteró la voluntad de los líderes de la Revolución Fidel y Raúl Castro por mantener los nexos con el Caribe, cooperar de manera solidaria, apoyarlos ante los retos del pasado colonial y lograr posiciones internacionales comunes.

El presidente apreció la defensa de los estados del área a la permanencia de profesionales y técnicos cubanos, pese a campañas manipuladoras, y aseguró que este encuentro entre hermanos demostrará el carácter esencial de la unidad de los pueblos para el mejoramiento humano y el alcance de un mundo más justo y sostenible.

La VIII Cumbre Caricom-Cuba inició en Barbados, en ocasión del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, el 8 de diciembre de 1972, entre los primeros cuatro territorios independientes del Caribe anglófono y la mayor de las Antillas.

Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago decidieron formalizar y estrechar los vínculos con Cuba, tras obtener la independencia de Reino Unido, y pese al aislamiento regional al que estaba sometida la mayor de las Antillas.

