Las Tunas.- Los hornos de la acería de la Empresa de Aceros Inoxidables (Acinox) de esta provincia del oriente cubano volvieron a calentarse en la noche de este miércoles en lo que sería la antesala del regreso de la producción de acero tras seis meses de inactividad, obligada por el severo déficit de generación eléctrica padecido por el país.

Al filo de la medianoche de este 14 de diciembre se escuchó el sonido característico de la fundición del metal en el corazón de la planta, así lo confirmó la propia entidad desde su perfil oficial en redes sociales; aunque todavía pasarán varios días para que se alcance un ritmo a la altura de los requerimientos de calidad.

«Después de seis meses de interrupción, nuevamente en la batalla, todos con deseos de escuchar el sonido de nuestro horno de arco eléctrico y producir acero para la exportación y para el Laminador 200 T», dijo Wilber Gómez Ávila, director de la unidad empresarial de base Acería.

Solo esta fábrica tunera acapara un tercio de toda la electricidad consumida por el Grupo Empresarial de la Sideromecánica (Gesime) en un año, cuantía que supera en más de 20 gigawatts/hora el gasto eléctrico del resto del territorio tunero en ese mismo lapso. Por ende, cuando en julio pasado se hizo crítica la ausencia de energía eléctrica en el país, sobrevino la parada del total de la producción aquí de las palanquillas de acero al carbono y de barras corrugadas del propio material, a fin de reducir el impacto sobre los hogares cubanos de esta situación adversa.

No obstante, en todo este tiempo los talleres de la planta no permanecieron completamente inactivos, pues su colectivo apeló a producciones alternativas y partir de desechos acumulados del acero y cantidades adicionales de otros materiales como el polvo escoria, de los cuales obtuvieron no menos de 100 unidades diarias de bloques y unos 40 cuneros para las salas de Neonatología y Puerperio de los hospitales tuneros; así como portasueros y escabeles, los cuales donaron a las instalaciones asistenciales de este territorio.

La posibilidad de que Acinox Las Tunas retome sus tareas habituales sería una excelente noticia para el Balcón del Oriente Cubano, pues junto con la Agroindustria Azucarera y la Empresa de Estructuras Metálicas (Metunas), la misma ocupa el centro dentro del line up de las empresas que deciden en balance económico territorial.

Asimismo, significaría una bocanada de aire fresco para las inversiones y en particular la construcción de viviendas de la nación en su conjunto porque la otra acería cubana, Antillana de Acero, está fuera de operaciones a causa de un profundo proceso inversionista.

Por: István Ojeda Bello

