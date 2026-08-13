La Habana, 25 ago (ACN) A una responsabilidad más que social sino además administrativa, de gestión, y de mayor control, apuntan las recientes normativas destinadas a mejorar y ampliar el Sistema de Atención a las Familias (SAF), que este año cumple tres décadas de creado por idea del Comandante en Jefe Fidel Castro.

El Acuerdo número 10418, del Consejo de Ministros, y la Resolución 14/2026, de la titular del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), aterrizados a las duras realidades de hoy, permiten que en lo adelante tal servicio pueda ser gestionado por actores económicos, estatales o no.

Tras su publicación el 4 de agosto en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República, una semana después entrarían en vigor con el fin de perfeccionar la política establecida para el funcionamiento de los hoy más de cuatro mil 400 establecimientos o unidades gastronómicas, que acogen a más a 66 mil beneficiados.

Sin dudas, en medio de la dura situación económica y social que enfrenta el país, el Estado busca todas las formas posibles de complementar la alimentación de adultos mayores, de personas con discapacidad, de embarazadas con alto riesgo y casos sociales críticos, con insuficiencia de ingresos y carentes de familiares obligados en condiciones de prestar ayuda.

Ese segmento poblacional sería el beneficiado con las atenciones que se brinden por tres alternativas que antes no existían, como explicó a principios de agosto en conferencia de prensa Betsy Díaz Velázquez, titular del Mincin.

Así, entidades estatales con comedor obrero podrán destinar parte de su capacidad a beneficiarios del SAF; las formas de gestión no estatal —mipymes y trabajadores por cuenta propia con establecimientos gastronómicos— podrán sumarse como prestadores; y también tienen derecho a hacerlo instituciones o formas asociativas sin fines de lucro.

En zonas rurales o de difícil acceso la resolución de Comercio Interior prevé que el servicio se brinde en hogares de alimentación comunitaria, o por personas naturales en sus viviendas.

Que ese actor económico asuma el compromiso de mantener una dieta balanceada, y atender incluso a más personas que necesitan acogerse al servicio, son propósitos de la referida normativa, según la ministra del ramo.

Pero el Acuerdo del Consejo de Ministros va más allá de no sólo garantizar los aportes nutricionales necesarios, sino también el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de salud en los lugares donde se prestan estos servicios.

En sintonía con el carácter integral que tiene el SAF, y aunque cuando este programa es rectorado por el Mincin, esa disposición hace hincapié en la responsabilidad que les toca asumir a un grupo de ministerios.

Involucra a los de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Finanzas y Precios, Educación, Cultura, Agricultura y al de Economía y Planificación, así como al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y a las estructuras organizativas de las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular.

Tomado de ACN

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