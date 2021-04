Una macrooperación policial contra el tráfico ilegal de armas en los 13 países de Latinoamérica se ha saldado con la detención de casi 4.000 sospechosos y la incautación de alrededor de 200.000 armas, piezas, componentes, municiones y explosivos ilegales. Por el momento, las investigaciones siguen abiertas en toda la región.

La operación Trigger VI ha durado tres semanas, entre el 8 y el 28 de marzo, y se ha desarrollado en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En esos países se han llevado a cabo cientos de miles de registros de personas y vehículos en lugares sospechosos de constituir puntos críticos de actividad delictiva, así como en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de toda la región.

Esta operación conjunta ha sido coordinada por la Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la que han participado servicios de policía, aduanas, fronteras y Fiscalía, que han realizado casi 10.000 búsquedas en las bases de datos de Interpol para rastrear armas ilegales y posibles conexiones con la delincuencia organizada.

A lo largo de esas tres semanas se han producido varios hitos en los diversos países participantes, según Interpol.

Así, en Perú se han incautado grandes cantidades de munición procedente de la región de la Triple Frontera, donde se encuentran las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay.

Peru’s leg of #OperationTrigger 6 sees ammunition seized in cargo from the Brazil-Argentina-Paraguay triborder region, arrest of two INTERPOL Red Notice fugitives, and recovery of undetonated grenades in a Lima public square https://t.co/fQZ2HbAjam pic.twitter.com/pOfFBixrzr

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) April 6, 2021