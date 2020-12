La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este jueves que la vacunación contra el Covid-19 empezará en los estados miembros de la Unión Europea los próximos 27, 28 y 29 de diciembre.

Este anuncio está pendiente de que la Agencia Europea de Medicamento (EMA) dé su visto bueno a la vacuna de Pfizer. Está previsto que los expertos del EMA se reúnan el próximo lunes, 21 de diciembre. Si en ese encuentro otorgan la aprobación del fármaco, la Comisión tendrá dos días para tramitar la autorización comercial y para que se comience su distribución simultánea a todos los países de la UE.

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020