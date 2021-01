Los Leñadores de Las Tunas, ya están en Cienfuegos para jugar desde mañana martes a las 10.00 am en el play off frente a Santiago de Cuba. Orlando cruz visitó su último entrenamiento en el Mella y conversó con varios de los protagonistas Los Leñadores de Las Tunas, ya están en Cienfuegos para jugar desde mañana martes a las 10.00 am en el play off frente a Santiago de Cuba. Orlando cruz visitó su último entrenamiento en el Mella y conversó con varios de los protagonistas

