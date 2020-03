Cuba sin casos de Covid-19, pero preparada para la contingencia

“Emprenderemos esta nueva lucha demostrando que sí se puede”, aseguró el Primer ministro, Manuel Marrero, en Mesa Redonda sobre el nuevo coronavirus y los preparativos que despliega el país.

Le decimos a nuestro pueblo que, como en otras batallas, emprenderemos esta nueva lucha demostrando que sí se puede y se podrá, aseguró el Primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, quien ratificó que, hasta el momento, no hay personas infectadas en Cuba.

Así aseguró este lunes en el programa televisivo Mesa Redonda, trasmitido desde el Palacio de la Revolución y dedicado a ampliar detalles sobre la rápida expansión del nuevo coronavirus y la manera en que los cubanos, con el gobierno y Partido al frente, se preparan para enfrentar su posible entrada a territorio nacional.

Marrero Cruz recordó que en Cuba existen experiencias para enfrentar cualquier tipo de epidemia, y al respecto mencionó las recientes en cuanto al ébola y el H1N1.

Actualizó que hasta este lunes, el nuevo coronavirus se encuentra ya en más de 100 países, de ellos 12 en nuestra región. Un total de 109 mil 695 personas se han contagiado y 3 mil 811 fallecieron a causa del virus. Apuntó que las cifras estaban en constante actualización y , lamentablemente, continuarán creciendo.

Plan para la prevención y control del nuevo coronavirus

El Primer ministro explicó que el Consejo de Ministros aprobó en enero último el Plan para la Prevención y control del nuevo coronavirus, y a partir de entonces comenzó a trabajarse en todo el país.

Ante la rápida expansión del virus y considerando las experiencias internacionales, el Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro, les trasladó su preocupación y convocó a una reunión del Buró Político, solo con el objetivo de abordar esa situación, refirió Marrero Cruz.

En dicha reunión fue decisión, entre otros puntos importantes, actualizar el Plan aprobado en enero agregándole más detalles e implementarlo a lo largo y ancho del país.

Se decidió sumar los hospitales militares del país -con excepción del Carlos J. Finlay- a las instituciones ya previstas para aislar a los casos sospechosos, así como desarrollar reuniones en los territorios de occidente, centro y oriente con los dirigentes municipales y provinciales para presentarles de primera mano el plan actualizado y evacuar inquietudes.

A solicitud del Presidente Miguel Díaz-Canel se convocó luego, el 5 de marzo, una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y al siguiente día, esa instancia de dirección se desplazó a Santa Clara para reunirse con los primeros secretarios del Partido, gobernadores, jefes de regiones militares, delegados del Minint y directores de Salud de las cinco provincias centrales, y también con los secretarios del Partido, presidentes de las Asambleas municipales del Poder Popular, intendentes y directores de Salud de los 52 municipios comprendidos en las cinco provincias centrales.

En igual fecha, tuvo lugar también otra reunión similar con directivos de las cuatro provincias occidentales y de sus 49 municipios, a la vez que se incluyó también al Municipio Especial Isla de la Juventud. El día 7, detalló Marrero Cruz, concluyó esa primera etapa en Holguín, donde fue la reunión con las autoridades de las seis provincias orientales y sus 67 municipios.

Durante esos dos días -en los que, encabezados por el mandatario cubano, dirigentes nacionales y de organizaciones políticas mantuvieron contacto directo con un total de 759 compañeros-, además de ofrecer explicaciones y aclarar dudas, pudieron comprobar lo que se había hecho desde la base en cuanto a capacitación, preparación e implementación del plan, “por lo cual es mucho más sencillo actualizarlo con los componentes nuevos”, precisó.

El Primer ministro comentó que también esos encuentros permitieron identificar que aún era insuficiente el nivel de información sobre el asunto. Agregó que en días recientes se ha incrementado por los diferentes medios de comunicación la información sobre cómo prevenir y controlar esta enfermedad.

“Por eso estamos aquí, indicó, para informar de primera mano al pueblo qué se está haciendo por el gobierno y qué recomendamos para poder incorporar a toda la población a este combate.

Lo primer a dejar claro es que el nuevo coronavirus NO ha entrado al país. No hay en Cuba el nuevo coronavirus, a pesar de las insinuaciones y comentarios en la redes. Podemos asegurar a nuestro pueblo que si este virus entra al país, lo informaremos de inmediato al pueblo, como siempre lo ha hecho nuestra Revolución.

No confiarse pensando que es un catarro más y acudir al médico de inmediato

El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública ofreció un recuento del surgimiento y evolución de la enfermedad en China, donde, a principios de diciembre aparecieron los primeros casos y el 31 de ese mes las autoridades de Wuhan dieron a conocer sobre 27 personas que padecían un síndrome respiratorio agudo de etiología.

El titular de salud refirió que “Los coronavirus existen desde la década del setenta. Son una amplia gama de virus que pueden causar enfermedades tanto a animales como a personas”, y que ya habían afectado a la península arábiga y a la propia China, en 2013.

Aclaró que “ahora hablamos de un nuevo coronavirus, que es una nueva cepa que no se había encontrado antes en el ser humano y que se ha denominada SARS-Coronavirus-2 o 2019-nCoV. El nuevo coronavirus es el causante de la enfermedad Covid-19.

El ministro de Salud Pública detalló los síntomas, que dijo son similares a los de cualquier gripe: fiebre, tos seca y cansancio o fatiga. “Esta triada de síntomas es la más frecuente”, subrayó.

No obstante, aclaró que podían aparecer otros síntomas como dificultad para respirar, congestión nasal, dolor de garganta, esputos y dolores musculares, entre otros.

Otros datos de interés sobre la enfermedad Covid-19, señalados por el titular:

-El 81% de los casos transitan de manera asintomática manifestaciones leves.

-El 14 % puede ser enfermar de manera grave.

-El 5 % tiene reacciones críticas.

-Las personas mayores contagiadas con el virus y que ya tienen otras enfermedades concomitantes como diabetes o padecimientos cardiacos tienen más probabilidades de desarrollar un cuadro grave.

-El 2 % de los casos más vulnerables puede fallecer.

-El período de incubación del virus –tiempo entre el momento de la exposición al virus y la aparición de los síntomas- puede ser de uno a 14 días.

“Por tanto toda la vigilancia en ese período es vital. De ahí la importancia de que ante la presencia de síntomas respiratorios no debe demorarse en acudir a los servicios de salud”.

¿Cómo se propaga el nuevo coronavirus?

El doctor Portal Miranda explicó que:

-Se trasmite de persona a persona con mucha facilidad, a partir de las microgotas que salen despedidas de la nariz o la boca cuando el infectado tose o estornuda.

-También se propaga si esas microgotas caen sobre una superficie –donde el virus puede sobrevivir desde horas hasta días en dependencia de la temperatura y otros factores-, se pasa la mano sobre ella y luego se lleva a la boca, nariz o a los ojos.

El titular del Minsap afirmó que “es real que puede introducirse el virus en nuestro país a partir de la situación internacional”: el 45,4% de los países del mundo han reportado casos confirmados; además de China, al menos en 99 países hay transmisión de la enfermedad. Marcan la diferencia Corea del Sur, Italia, Irán, Japón, Francia y Estados Unidos. En la región de las Américas, hay 12 países y tres territorios de ultramar de Francia afectados.

Recomendaciones a la población dadas a conocer por el ministro de Salud Pública:

– Lavarse las manos frecuentemente, frotándoselas, usando agua y jabón. Para la desinfección de manos también pueden emplearse soluciones alcohólicas o hipoclorito de sodio al 0.1 %.

-Para desinfectar superficies debe usarse hipoclorito de sodio al 0.5 %.

-Mantenerse a más de un metro de distancia de quien pudiera tener los síntomas de la enfermedad.

– Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o con el brazo flexionado al nivel del codo al toser o estornudar.

-Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos.

-En caso de padecer algún síntoma respiratorio, no confiarse pensando que es un catarro más y acudir al médico de inmediato. No ir a lugares públicos y aislarse dentro de la propia vivienda para no contagiar a los familiares. Usar platos, vasos y cubiertos específicos.

-No automedicarse. Los antibióticos no son eficaces contra los virus.

-Usar nasobucos o mascarillas solo cuando se está enfermo de gripe o cuando se está cuidando a los enfermos. Las mascarillas mal utilizadas pueden ser transmisoras.

-Al regreso de un viaje al exterior, presentarse ante el médico para que se establezca una vigilancia de 14 días en su vivienda (sobre todo si se padecen síntomas respiratorios).

-Mantenerse informados por los medios de prensa nacionales.

El doctor Portal Miranda puntualizó que existe el riesgo de que una persona infectada no manifieste síntomas y puede transmitir la enfermedad.

Destacó lo fundamental de garantizar la disciplina en el cumplimiento de las medidas sanitarias que se dicten, respetar siempre el ingreso hospitalario y el aislamiento en los casos de contacto y sospechosos de la enfermedad. “Necesitamos que la población cumpla estrictamente con lo que se le oriente. Así estaremos contribuyendo al control de la enfermedad”, subrayó.

Reforzando medidas en frontera

Para impedir la entrada del virus al país y en caso de que entre, identificarlo, el ministro de Salud precisó que sea reforzado el control sanitario en marinas, puertos y aeropuertos.

Abundó en que en los puntos de entrada al territorio nacional se ha incrementado el control sanitario buscando signos y síntomas respiratorios para tomar medidas oportunas. “Recientemente se hizo un chequeo del cumplimiento de etas medidas porque son eslabones importantes dentro de la contención”, acotó.

También en ese orden destacó como tema fundamental la preparación de quienes trabajan en los puntos de entrada al país, así como los medios de protección que deben usar. Apuntó el sistemático trabajo desplegado por la Aduana y la Dirección de Inmigración y Extranjería para saber con anticipación sobre las personas que viajan a Cuba procedentes de países con índices de contagio.

En Cuba hay capacidad para el diagnóstico

Respondiendo a inquietudes de la población, el titular de Salud Pública aseguró que “En Cuba hay capacidad para el diagnóstico. Tenemos el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), que diagnostica más de 17 virus, además del Covid-19”.

Informó que en el transcurso de la semana también dichos diagnósticos de laboratorio podrán realizarse en Villa Clara y Santiago de Cuba, para que las muestras no tengan que viajar hasta La Habana y así agilizar el proceso.

Dio a conocer que diariamente se lleva el control de cuántas consultas respiratorias se ofrecen a nivel nacional. Anualmente se realizan en el país más de cinco millones de esas consultas y en los últimos dos años, dijo, se ha reportado una disminución de personas con cuadros de ese tipo.

Enfatizó en que “Hasta el momento no tenemos ningún caso diagnosticado. No obstante, el riesgo está presente y hay que seguir preparándose”.

El personal médico cubano está preparado para definir la conducta a seguir ante un cuadro respiratorio y que por tanto nadie debe confiarse y quedarse en caso ante algún síntoma de ese tipo, sentenció.

Organización de los servicios médicos para la prevención y el tratamiento

El doctor Portal Miranda dio a conocer que están disponibles en una primera etapa más de 3 mil 100 camas en todo el país para la atención a esta enfermedad y que se han sido definidos los centros y hospitales en cada territorio para el aislamiento y tratamiento de casos sospechosos o confirmados. Se decidió la incorporación de hospitales militares, pero hay otro grupo de centros seleccionados, detalló, para no complicar al resto de los hospitales que deben continuar prestando los servicios habituales.

Agregó que igualmente se encuentran disponibles más de cien camas en las terapias intensivas. Se con los especialistas capacitados, quienes acabaron de pasar un curso de muy alto nivel en el IPK con los intensivistas más avanzados. Están escritos los protocolos de atención, en los que están presentes las mejores experiencias cubanas para el manejo de la enfermedad y también las de otros países.

En los cuerpos de guardia se habilitará una consulta especializada que solo dará atención, con las condiciones y los medios requeridos, a cuadros respiratorios.

Refirió como otro aspecto la necesidad de que el sector de la salud tenga una mirada diferente a instituciones sociales como hogares para ancianos y también maternos, centros para deambulantes, y otros, atendiendo a que se trata de grupos vulnerables.

En cuanto a los medicamentos, afirmó que el Estado ha respaldado financieramente los recursos necesarios para enfrentar esta enfermedad. Agregó que se han adquirido otros recursos para responder a una epidemia como material gastable, medios de protección, equipos para terapia intensiva y también piezas de repuesto para ese equipamiento.

Asimismo, comentó sobre un grupo de expertos de centros de investigación cubanos, que se trabajan en cómo aportar, a Cuba y a los países infectados, nuevos productos para tratar la enfermedad Covid-19.

Detalló que “Hoy nos encontramos en la segunda etapa de preparación, que no solo abarca a los compañeros de la salud, sino a otros organismos con alta incidencia en este sistema como Turismo, Transporte, la frontera y los trabajadores por cuenta propia”.

Covid-19: Un peligro para Cuba

De esta forma calificó la enfermedad el Vice primer ministro de la República, Roberto Morales Ojeda, quien subrayó que el verdadero éxito del Plan de prevención y control está en lograr que el pueblo lo haga suyo. “Tenemos que lograr que las personas participen en el autocuidado y el de sus familias”, dijo.

Insistió en no crear alarma porque no existen casos en el país y tampoco entre los colaboradores cubanos en el exterior.

Como parte del plan de comunicación concebido para enfrentar el nuevo coronavirus, Morales Ojeada hizo mención a las audiencias sanitarias previstas, las cuales, de conjunto con las organizaciones de masas y y otras entidades, conducidas por expertos del Minsap, trascenderán los barrios para alcanzar centros educacionales y laborales.

El país no cuenta con la posibilidad de importar los nasobucos desechables necesarios –cuya oferta es hoy además irregular-, de ahí que existe un material guía para la producción a nivel familiar de esos medios así como para instruir en la desinfección, explicó.

En cuanto al acceso de la población a otras variantes para la protección como las soluciones de cloro, el Vice primer ministro detalló que era necesario que el Ministerio de Industrias pueda contar con las demandas de todos los organismos de la Administración Central del Estado que lo necesiten, y para que a través de la red de comercio minorista se pueda adquirir el producto.

Al cierre de la Mesa Redonda, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, después de expresar el reconocimiento a China por las medidas tomadas para contener el virus, recomendó a la población “no salir del país, pues corremos un riesgo, teniendo en cuenta la presencia de esta enfermedad en muchas naciones”.

Reiteró la necesidad de que todo el mundo se mantenga informado. “A los dirigentes, precisó, les hemos pedido dar prioridad a esta batalla, sin descuidar otras”.

Insistió en que este virus constituye un peligro potencial de que se introduzca en el país, aun cuando en Cuba han sido hemos tomadas muchas precauciones y existe un sistema de salud fuerte.

Subrayó la importancia de la implementación y cumplimiento del plan nacional, y de hacerlo con disciplina. El gobierno, bajo la dirección del Partido, seguirá trabajando y chequeando diariamente dicho plan, informando a la población y tomando las decisiones en cada caso.

“Le decimos a nuestro pueblo, concluyó, que como en otras batallas, emprenderemos esta nueva lucha demostrando que sí se pude, si se pudo y siempre se podrá”.

Por Vladia Rubio/ Tomado de Cuba Sí