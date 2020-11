He tenido los dedos cruzados literalmente las últimas 72 horas. No me califico de supersticioso, pero dos motivos de peso accionaron mis miembros: por un lado, el veredicto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, del otro, la necesidad y pensamiento para que la tormenta tropical Eta, en su paso por Cuba, no vistiera la casaca de devastadora.

Sinceramente al parecer los astros se alinearon alrededor de mis “plegarias”, no solo por la victoria de Joe Biden, sino también por el hecho de que hasta ahora, Eta no tuvo en su primera incursión un toque devastador.

Nuestra reflexión va sobre el fenómeno meteorológico, y la enorme dosis de humanismo, capacidad de respuesta y poder recuperativo que posee el cubano en ese sentido, sobre la base de la experiencia acumulada enfrentando estos fenómenos durante siglos.

David Agosto 1979, Dominicana, norte de Cuba y la Florida Categoría 5, vientos máximos de 175 mph y presión mínima 924 hPa. Único huracán de esta categoría en afectar Dominicana, donde causó más de 2000 muertes. Frederic Septiembre 1979, Dominicana, occidente de Cuba y norte del Golfo de Mexico Categoría 4, vientos máximos de 200 km/h y presión mínima 946 hPa. Provocó grandes inundaciones y daños a la agricultura en Cuba Kate Noviembre 1985, azotó siete provincias de Cuba y la Florida Vientos máximos 195 km/h, dejó 15 muertes Gilbert Septiembre 1988, Caribe y el golfo de México por 9 días. El Huracán del siglo, categoría 5, con vientos máximos de 295 km/h y presión mínima 888 hPa, causó más de 340 muertes. La Tormenta del siglo Marzo 1993, desde Pinar del Río hasta Ciego de Avila, Cuba Fenómeno meteorológico con tormentas locales, que, sin ser un huracán, causó tanto daño como uno de estos. Destruyó más de 30 mil viviendas y provocó enormes daños económicos en Cuba Lily Octubre 1996, Isla de la Juventud y Matanzas Categoría 2, causó muchos daños en la agricultura Georges Septiembre 1998, Antillas, Puerto Rico, Haití, Dominicana, Oriente de Cuba y Estados Unidos Categoría 4, Vientos máximos 250 km/h y presión mínima de 937 hPa, causó 604 muertes, la mayoría en la isla La Española Michell Noviembre 2001, Honduras, Nicaragua, Isla de la Juventud y centro de Cuba, Bahamas Categoría 4, vientos máximos 220 km/h. En total causó más de 30 muertes a causa de inundaciones y diez mil viviendas destruidas en Cuba Isidore Septiembre 2002, Jamaica, Isla de la Juventud y y Pinar del Río (Cuba), Yucatán (México) y Luisiana (Estados Unidos) Categoría 3 con vientos máximos 205 km/h y presión mínima 934 hPa, causó 7 muertes Lili Octubre 2002, Gran Caiman, Jamaica, occidente de Cuba y Louisiana (USA) Categoría 4, grandes afectaciones económicas en el Golfo y 15 muertes Charley Agosto 2004, Jamaica, Islas Caimán, Cuba, Florida Categoría 4, vientos máximos 240 km/h, presión mínima 941 hPa, 35 muertes Ivan Septiembre 2004, afectó a Granada, Barbados, Tobago, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Jamaica, Gran Caimán, Pinar del Río (Cuba) y Estados Unidos Categoría 5 con vientos máximos 270 km/h, presión mínima 910 hPa, causó más de 90 muertes Dennis Julio 2005, Granada, Haití, Jamaica, todo el sur de Cuba y la Florida Categoría 4, causó más de 90 muertes y decenas de miles de casas destruidas Katrina Agosto 2005, Bahamas, sur de la Florida, Louisiana (USA) Categoría 5, vientos máximos 280 km/h, presión mínima 902 mbar, dejó daños por 108 mil millones de dólares y 1833 muertos Rita Septiembre 2005, norte de Cuba, sur de la Florida y norte del Golfo Categoría 5, vientos máximos 290 km/h y presión mínima 895 mbar, provocó más de 100 muertos. Fue el ciclón tropical más intenso que se ha observado en el golfo de México Wilma Octubre 2005, Yucatán (México), occidente de Cuba y Florida Categoría 5, vientos máximos 295 km/h, presión mínima 882 hPa, más de cien muertos. Fue el huracán más intenso que jamás se haya informado en el Atlántico. Único huracán en usar la letra W (tormenta tropical 21 del 2005) Ernesto Agosto 2006, Haiti, oriente de Cuba y Florida Categoría 2, cinco muertes en Haití debido a las lluvias y muchos daños económicos en USA Gustav Agosto 2008, Rep Dominicana, Haiti, Isla de la Juventud y y Pinar del Río (Cuba), Luisiana y Florida (USA) Categoría 5, vientos máximos 340 km/h, presión mínima 958 hPa, más de 500 mil viviendas dañadas. Dejó en Haití, Dominicana y Jamaica 86 muertos Ike Agosto 2008, Islas Turcas y Caicos, la Española, oriente de Cuba y Pinar del Río Categoría 4, Vientos máximos 230 km/h y presión mínima 935 hPa. Dejó mas de 145 muertes. Paloma Noviembre 2008, Jamaica, Islas Caimán y Camaguey (Cuba) Categoría 4, Ocasionó solo daños a viviendas en Santa Cruz del Sur, Cuba Sandy Octubre 2012, Jamaica, Dominicana, Haití, oriente de Cuba, Bahamas, y Estados Unidos Categoría 3, dejó 287 muertos. Cuarta catástrofe más costosa en la historia de Estados Unidos, por detrás del Huracán Katrina en 2005, de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del Huracán Andrew en 1992 Matthew Octubre 2016, Antillas Menores, Jamaica, Haití, oriente de Cuba y Florida Categoría 5, vientos máximos 260 km/h, presión mínima 934 mbar. Dejó cuantiosos daños en viviendas en Baracoa, la primera villa fundada en Cuba. Irma 1 al 15 septiembre 2017. Azotó las Antillas menores, especialmente Barbuda, San Bartolomé y San Martín, Puerto Rico, Dominicana, Cuba y la Florida Categoría 5, vientos máximos 295 km/h, presión mínima 914 hPa. Causó en total más de 100 muertes.

Bordeó durante 72 horas la costa norte de Cuba, donde causó la muerte a 10 personas y ocasionó daños en 13 de las 15 provincias, con más de 158 mil viviendas afectadas, de ellas 14 mil derrumbes totales. Es el huracán más intenso que ha golpeado Estados Unidos después de Katrina en el 2005.

Un repaso a los ciclones de mayor poderío en los últimos 50 años nos deja con los fenómenos antes expuestos como los de mayor volumen de afectaciones en nuestro país.

Y no se trata de que Eta no nos haya golpeado. Baste mencionar destrozos en cultivos de plátano, café, hortalizas, granos…

Pero lo que es primordial, no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida humana.

Eso responde en gran medida a la pericia y profilaxis del Consejo de Defensa Nacional y sus dependencias provinciales y municipales. Hablamos de más de 75 mil evacuados en medio de una situación epidemiológica sumamente compleja de atención a cultivos, de medidas relacionadas con el estado de la infraestructura de vivienda en territorios más vulnerables y de mayor exposición a Eta… de un volumen de recursos considerable en materia de transportación, garantía de alimentación de las personas, de atención detallada con los grupos de mayor vulnerabilidad.

Prevención, anticipación, seguimiento milimétrico y activación de la recuperación lo antes posibles cuentan como vocablos de orden ante cada uno de estos eventos, que, a propósito, en la presente temporada han roto el récord histórico en cuanto a número.

Ciertamente mamá natura se ha vuelto más caprichosa e impulsiva desde que los efectos del Cambio Climático se han acentuado en la greografía universal, derivados fundamentalmente de la acción desmedida del hombre.

Solidaridad y rigor informativo

Hablamos de todo un movimiento que se gesta a la hora de enfrentar cada uno de estos ciclones, huracanes o tormentas tropicales. De una profunda sensibilidad y preocupación a nivel familiar y de amigos.

De esa cualidad solidaria casi desmedida que posee el cubano para brindar su mano a sus congéneres, sea cual sea la magnitud del problema.

Un ejemplo sencillo: en la mañana de este domingo, tal y como estaba pactado en nuestro CDR realizamos un trabajo voluntario de poda y chapea para liberar la zona de las fosas y registros de nuestro vecindario. No importó la pertinaz llovizna, convertida en lluvia potente luego. La respuesta fue espontánea y, aunque si bien pudieron asistir muchos más compañeros, reinó la camaradería y la voluntad de resolver la situación entre los que asistimos. Sin peros, ni cuestionamientos, con el machete, la guataca, el rastrillo y el garabato en calidad de aliados.

También el conocimiento de un vecino delicadamente enfermo, joven, participativo, movió los hilos de nuestra sensibilidad.

Eso, a nivel de pequeños núcleos comunitarios es expresión de la voluntad y deseo resolutivo de las autoridades, volcadas en cada rincón, afectado o no, en función de dar respuesta y disminuir los daños de Eta en el menor tiempo posible.

Una carta siempre vencedora: el apoyo y papel de los medios de comunicación en función de informar, orientar y acompañar al pueblo y el gobierno en cada paso que se dé, incluso esos anticipados tan importantes.

Una revista informativa de prácticamente 24 horas en la TV nacional, las emisoras radiales a todos los niveles con Radio Reloj a la vanguardia; aquellos medios que pudieran parecer insignificantes, los que en épocas normales no gozan de esa notoria audiencia, pero que en las actuales circunstancias devienen cruciales, y una dosis elevada de periodismo ciudadano, participativo, colaborativo, gracias al alcance e impacto de las redes sociales y las políticas de informatización en nuestro archipiélago.

La comunión de saberes, esfuerzos, ideas, en función de sortear escollos. Humanismo marca registrada Cuba, como cuando el huracán Irma y tantos otros…

Sucede que Irma, es el más latente en el plano personal, por la Odisea de atenuar su impacto, efecto y secuelas en la familia que formé, con mi pequeño Enzo Samuel como bien más preciado.

Los que son padres sabrán a qué me refiero. En definitiva, todo cubano es hijo de su patria, padre en ocasiones, y como tal debe de ser nuestro proceder.

Tomado de Cuba Si