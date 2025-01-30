El telentoso joven tunero Yander Luis Herrera avanzó a la gran final de los 110 metros con vallas, tras implantar este jueves récord para los Juegos Panamericanos Junior , cuya segunda versión se desarrolla en Asunción, Paraguay.

Yánder marcó tiempo de 13,54 segundos en uno de los heats de semifinales y se presenta hoy como gran favorito para obtener la medalla de oro en esta prueba.

Esta es la segunda posibilidad para un tunero de subir a lo más alto del podio, luego que en los 100 metros planos Reynaldo Espinosa terminara sexto en una actuación muy por debajo de sus mejores resultados.

Hasta el momento Las Tunas le aporta a la delegación de Cuba par de metales bronceados por intermedio de Elaimis García en Tiro Con Arco y el remero Keiler Ávila, en el bote de ocho con timonel.

En la Liga Nacional de Futsala el equipo de En el deporte local Las Tunas no avanzó a la siguiente ronda en la Liga Nacional de Futsala al terminar en el tercer lugar del grupo C con 7 puntos. Los tuneros terminaron con dos victorias y un revés su actuación en la segunda manga. Aquí vencieron 6-3 a Sancti Spíritus y 1-0 a Ciego de Avila pero cayeron 2-5 ante Camagüey. Precisamente agramontinos (12 puntos) y avileños (10) enfrentan ahora a Santiago y Holguín, los dueños del oriente. En la otra parte del organigrama pelearán por llegar a la lucha por las medallas los elencos de Industriales, Pinar del Río, Cienfuegos y Villa Clara.

Y no menos repercusión tuvo en estas últimas fechas la final inédita del futbol provincial primera categoría, donde Jobabo venció 3-2 a Las Tunas y se llevó el trofeo de campeón. Osniel Trutié (28′ y 56′) y el decisivo de Víctor Cutiño (90+1) firmaron los goles del título, mientras Juan Andreus Milanés (22′ y 54′) lo hacía por los anfitriones.

Por Ernesto Vera González

