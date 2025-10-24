Un pobre comienzo han tenido los representantes de Las Tunas en la fase final del campeonato cubano de Ajedrez que se juega en La Habana. El mejor ubicado hasta el momento es el MF -lugar 11- César Alejandro Pérez (2364) que acumula 1.0 unidad luego de arrancar con victoria sobre el capitalino Carlos Julio Martínez (2461) y ser derrotado por el GM de La Habana Omar Almeida (2461). Por su parte el MI Michel Alejandro Díaz (2440) acordó tablas en

sus dos primes mangas al dividir el punto

con piezas negras ante el MI habanero Pedro Morales (2286) y seguidamente usando las fichas blancas con el avileño Bryan León (2148), para sumar también 1.0 unidad.

Los Grandes Maestros Ermes Espinosa (VCL) y Omar Almeida (LHA) ocupan las dos primeras posiciones, ambos con 2.0 puntos. Después y por este orden se acomodan con 1.5 rayas Jorge Roberto Elías (MI/CAM), Dylan Berdayes (GM/HAB), Jorge Marcos Gómez (MI/MAT), Lelys Martínez (GM/SCU) y Ríder Díaz (MI/HOL).

Este viernes en la tercera ronda los tuneros César Alejandro Pérez y Michel Alejandro Díaz tienen tablero por medio al GM santiaguero Lelys Martínez y al MI Daniel Hidalgo (HAB) por ese orden .

En los duelos más atractivos para esta jornada se miden los GM Omar Almeida, con blancas y Ermes Espinosa, con figuras oscuras, así como los MI Jorge Roberto Elías (CAM) vs Ríder Díaz (HOL) éste último con piezas negras.

Este torneo se juega por el sistema suizo a nueve rondas.

FUENTE: https://s3.chess-results.com/

FOTOS : Federación Cubana de Ajedrez

