El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de «horrendo» el tiroteo ocurrido este domingo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, Michigan, donde perdieron la vida al menos dos personas.

«El FBI estuvo de inmediato en la escena, encabezará la investigación federal y brindará apoyo total a las autoridades estatales y locales. El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por conocer», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Según Trump, «esto parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos (…) ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR DE INMEDIATO!»

El violento incidente provocó también ocho heridos.

De acuerdo con los informes, un hombre armado estrelló su vehículo contra la iglesia, antes de dispararle a los feligreses e incendiar el edificio.

La policía logró neutralizar al hombre, que fue identificado por la policía como una persona de unos 40 años de edad, cuyos motivos aún se investigan.

El jefe de policía del municipio de Grand Blanc, William Renye, dijo que el sospechoso usó un rifle de asalto durante el ataque.

La mañana de este domingo, el individuo condujo su automóvil hasta la Iglesia y abrió fuego contra los congregantes durante un servicio concurrido.

«Luego salió de su vehículo disparando varias rondas contra personas dentro de la iglesia», señaló el oficial.

El atacante «deliberadamente» prendió fuego a la institución religiosa, explicaron.

Tomado de Cuba Sí