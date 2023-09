Si Estados Unidos no invierte más en programas sociales para atacar las causas de la migración no se va a resolver el problema, dijo hoy el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, dijo que no es tanta la inversión que se requiere, pero a veces no se entiende en Estados Unidos. Hay muchos obstáculos en el congreso estadounidense sobre ese tema con el cual son muy exigentes. Por el contrario no es lo mismo con aprobaciones para el envío de armas y la entrega de dinero para la guerra en Ucrania donde destinan en un santiamén 30 mil y 40 mil millones de dólares.

Y para atender el fondo del problema migratorio les cuesta mucho trabajo hacer gastos, aunque no sean tales, sino una inversión, pues es para eliminar un problema que les perjudica relativamente.

Invertimos más nosotros en comparación con lo que mandan otros países, como el programa sembrando vidas, becas a jóvenes, para lo que destinamos como 150 millones de dólares.

Ahora van a asignar un apoyo directo de Estados Unidos a Centroamérica solamente 40 millones de dólares, lo cual es muy poco.

Recordó que Washington había dicho que le devolvería a México el dinero que habían confiscado a un exfuncionario mexicano de finanzas de Coahuila porque es propiedad del gobierno, pero estamos esperando todavía y ya llevan cuatro meses y no hacen nada. Son como 46 millones de dólares.

Estamos esperando porque ese dinero tiene que ir al Instituto para devolver al pueblo lo robado y luego debatir en qué se va a usar.

En los casos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, estamos dando atención en albergues a los migrantes, pero necesitamos atender las causas y no estar solamente conteniéndolos solo para que no pasen al norte por los riesgos que tienen que enfrentar, expresó.

Ya ven el comportamiento de algunos gobernantes en Estados Unidos como Ron DeSantis en Florida, que los expulsa, los acusa de tráfico de drogas cuando se sabe es pura invención, y lo mismo Greg Abbott, de Texas, con sus boyas alambradas, y es difícil que cambien, lo que natura no da Salamanca no otorga, dijo.

Son nuestros vecinos, queremos una buena vecindad, pero tienen que ver sus propios problemas, no la paja en el ojo ajeno sino la viga en el suyo porque hay mucho consumo de drogas y mueren cien mil jóvenes cada año por el consumo de fentanilo.

Tienen que averiguar ese problema, cuál es la causa social, qué existe que los jóvenes se van a las drogas y qué están haciendo para evitarlo. Sin embargo, liberaron el consumo de drogas en casi todo Estados Unidos incluso les permiten a los profesionales del basquetbol fumar marihuana cuando deben ser ejemplos para los jóvenes.

Tomado de Cuba Si