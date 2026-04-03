La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este sábado en su intervención en la cumbre de defensa de la democracia que se celebra Barcelona que quiere proponer una declaración «en contra de la intervención militar en Cuba».

«Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan», dijo la mandataria mexicana en su intervención de apertura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reúnen en Barcelona a una docena de líderes progresistas en defensa de la democracia, entre los que figuran, además de Sheinbaum, los presidentes de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas.

Sheinbaum aseguró que México «ha sabido sostener sus principios incluso en soledad» y «que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio».

«Hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena», añadió.

En un discurso en el que destacó con orgullo algunos hitos de la historia mexicana, entre ellos la elección en 2024 de la primera mujer presidenta, Sheibaum destacó que los principios constitucionales de México en política exterior hoy «están más vivos que nunca» en el escenario mundial.

Entre ellos citó el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados y la lucha permanente por la paz.

La mandataria cuestionó una libertad que suponga someterse a «intereses externos» o «convertir a las naciones en colonias modernas» y defendió que la libertad «es palabra vacía si no la acompaña justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos».

Tomado de Cuba Sí

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