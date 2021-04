Entre los deportistas que se han pronunciado al respecto destaca el mítico multicampeón del boxeo Myke Tyson, que a través de su cuenta de Twitter resumió: «Culpable. Se ha hecho justicia».



Por su parte, LeBron James se limitó a escribir en letras mayúsculas «ACCOUNTABILITY» (rendición de cuentas, en español); mientras que la leyenda del baloncesto Earving ‘Magic’ Johnson comentó: ¡Gracias a Dios… culpable! ¡Se ha hecho justicia!

Asimismo, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, conocido por su labor en defensa de los derechos de los afrodescendientes, también celebró el veredicto. «¡JUSTICIA para George! Las emociones que siento ahora mismo son difíciles de describir. Derek Chauvin ha sido declarado culpable […] Esto es monumental, la muerte de George no fue en vano», apuntó.

JUSTICE for George! The emotions I feel right now are hard to describe. Derek Chauvin has been found guilty. This is the first time that a white officer has been convicted for killing a black man in Minnesota. This is monumental, George’s death is not in vein. pic.twitter.com/m6FrqdGljP

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 20, 2021