La Habana, 14 oct (ACN) Venezuela se ha convertido en un objetivo fijo para los Estados Unidos y al mismo tiempo está en el centro de la atención mundial, alertó hoy Orlando Maneiro Gaspar, embajador la nación sudamericana en Cuba, durante un encuentro de solidaridad con su país.

El diplomático señaló que actualmente el imperialismo trata de construir una narrativa para debilitar y atentar contra la soberanía de un pueblo que solo busca vivir en paz defendiendo su independencia.

Manifestó que se evidencia una guerra multidimensional desarrollada por Estados Unidos con el objetivo de vender a nivel internacional una imagen caótica del gobierno y pueblo bolivariano, que se opone a la verdadera realidad.

Puntualizó que desde el 2015 el gobierno norteamericano ha aumentado sus agresiones contra el país sudamericano, actitud que se traduce a través de diferentes medidas que han perjudicado las distintas actividades económicas-sociales, entre ellas las concernientes al sector petrolero, que constituye un pilar fundamental para el desarrollo.

Maneiro Gaspar explicó que con esas estrategias injerencistas se ha intentado desestabilizar el orden político y social, pero a pesar de las presiones imperiales, desde el año 2021 existe un incremento en la economía venezolana, gracias a los esfuerzos propios y al talento humano nacional.

Subrayó también que Washington subestimó a la tierra de Bolivar después de la muerte del Comandante Hugo Chávez Frías, pero bajo el mando certero del presidente constitucional Nicolás Maduro, el pueblo ha resistido todos los ataques y se prepara para defender la Patria.

Expuso además que a partir del fracaso sufrido por la derecha en el país y ante la pretensión de apoderarse de los recursos naturales del territorio, la administración de Trump ha adquirido una postura más violenta con la presencia de flotas militares en el mar Caribe que constituyen una amenaza de posible intervención, bajo el supuesto discurso sin fundamentos del combate al tráfico de drogas.

Declaró que este hostigamiento tiene lugar en medio de la estabilidad política que vive el país, como resultado del cierre del ciclo electoral en los diferentes niveles que se efectuó bajo principios democráticos.

Reafirmó en sus palabras finales, que a pesar de las circunstancias, Venezuela no cesará en su propósito de preservar la paz en la región y en su intención de enfrentar a aquellos que atentan contra su soberanía.

Participaron en el espacio parte del cuerpo diplomático venezolano, intelectuales y representantes de diferentes movimientos sociales y activistas solidarios con el proceso bolivariano.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias (ACN)