El general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, participa en el acto central en saludo al Día Internacional de los Trabajadores en esta capital.

También en el lugar Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, junto a miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, representantes del Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunista, las organizaciones de masas, estudiantiles y sociales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios.

Desde diferentes puntos miles de habitantes de la urbe se trasladaron también hasta el lugar para participar en el festejo y patentar así la vocación de la mayor de las Antillas por la paz y en defensa de su soberanía e independencia, como quedó patente la semana anterior durante el desarrollo del movimiento popular Mi firma por la Patria.

Tomado de la ACN

(Visitado 5 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito