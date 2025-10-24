La Habana, 10 feb (ACN) El Ministerio de Justicia de la República de Cuba (Minjus) corroboró desde su canal en Telegram que desde el 7 de enero de 2026 entró en vigor la nueva Ley del Notariado, la cual introduce modificaciones en trámites de carácter personal y familiar que simplifican procesos y refuerzan transparencia.

Entre los actos impactados figuran el matrimonio, la unión de hecho afectiva, la otorgación de testamento y la declaratoria de herederos, con cambios sustanciales en sus protocolos de autorización.

Según la normativa, se eliminan los testigos instrumentales en matrimonios y testamentos, quedando el notario como único responsable de verificar identidades, capacidades legales y la libre expresión de voluntades.

También se establece un período de publicidad previa de cinco días hábiles para matrimonios, uniones de hecho afectivas y declaratorias de herederos, con publicación de los nombres completos y el tipo de trámite en canales oficiales, previo consentimiento de los interesados.

La información divulgada se limita a lo esencial, con el objetivo de salvaguardar derechos legítimos de terceros, quienes podrán presentar oposición fundada ante el notario dentro del plazo establecido.

El Minjus recomienda a los ciudadanos consultar con antelación en la notaría de su elección para conocer los nuevos requisitos y la documentación necesaria, así como considerar el período de publicación dentro de la planificación del acto jurídico.

Para detalles adicionales, los interesados pueden acudir directamente a las notarías o contactar con las oficinas de atención a la población del propio ministerio.

Tomado de ACN