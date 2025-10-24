Ante las lluvias prolongadas de las últimas horas, que provocan la crecida de los ríos en el este de la provincia de Holguín, los Consejos de Defensa Municipales priorizan la rápida evacuación de los residentes en zonas bajas.

En el municipio Moa, a unos 200 kilómetros de la cabecera provincial, se trasladan hacia lugares seguros elrededor de 260 habitantes del barrio Pedro Soto Alba, conocido como la Ecrin, ante el aumento de los niveles del río Cabañas, según Camilo Velazco Petitón, director de la emisora La Voz del Níquel.

Además, se mantiene la vigilancia de ese afluente, que en horas de la noche está a punto de rebasar el puente de acceso a la Fábrica Pedro Soto Alba, informó el reportero.

También en el municipio Sagua de Tánamo se evacua a los pobladores de zonas bajas cercanas al río homónimo y se facilitan avisos casa a casa para reducir los riesgos ocasionados por la saturación de los suelos.

Según el Instituto de Meteorología, las condiciones del tiempo están asociadas a un frente frío que incide sobre el área, por lo que en las próximas horas se mantendrán nublados, chubascos y tormentas eléctricas.

La Defensa Civil exhorta a la población a cumplir todas las medidas establecidas, a mantenerse alejados de ríos crecidos y zonas bajas, y a preservar la vida como el bien fundamental del ser humano.

Tomado de Cuba Sí