El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra Europa al cuestionar su política energética y burlarse de la compra de molinos de viento (aerogeneradores) fabricados en China.

Durante una reunión sobre la protección de los consumidores frente a los altos precios de la energía, celebrada este miércoles en Washington, Trump afirmó que las empresas chinas producen gran parte de estos equipos y los venden «a los pringados de Europa».

«China fabrica todos los molinos de viento. El único problema es que ellos no tienen parques eólicos«, ironizó el mandatario. Según dijo, Europa está comprando miles de estos dispositivos pese a que el modelo energético basado en la energía eólica «no va a funcionar bien».

El inquilino de la Casa Blanca aseguró además que durante años advirtió a los líderes de la región sobre este asunto y que ahora algunos reconocen que tenía razón. Sus comentarios se suman a una larga serie de críticas hacia las políticas energéticas y económicas del continente europeo.

Tomado de Rusia Today

