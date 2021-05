Este Primero de Mayo no será como otros. No habrá desfiles ni movilizaciones. Pero como el alma de cada cubano ha sido convocada, no faltará y estará junto a los trabajadores del mundo ondeando su bandera.

El llamado de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) para este Día del proletariado mundial ha sido a permanecer cada cual en su lugar porque esa es hoy la mejor forma de cuidar y defender a la Patria. En esta ocasión, se trata de defenderla, sobre todo, de un microscópico coronavirus que no podemos dejar que nos venza.

De todas formas, como siempre ha sido, hoy habrá quienes necesariamente permanecerán en sus puestos de trabajo por tratarse de labores imprescindibles.

Ahora mismo estará un médico, una enfermera, salvando la vida de alguien; habrá un chofer conduciendo una ambulancia o un vehículo pesado cargado del necesario alimento para la familia; un campesino recogiendo la cosecha; un agente del orden cuidando la tranquilidad ciudadana y el respeto a las medidas de protección…

Y tras las puertas y ventanas de los hogares cubanos permanecerá una buena parte de la población que habrá colgado su bandera en el balcón, que estará participando en el gran tuitazo por la efemérides, o que estará pensando en este momento en los trabajadores del mundo y en cuánto nos falta a los habitantes de este planeta para llegar al “día que el triunfo alcanzamos”, ese en que “Los odios que al mundo envenenan al punto se extinguirán”, como vaticina el Himno de La Internacional.

En tanto llega ese porvenir, los de esta Isla seguiremos persuadidos de que “Unidos hacemos Cuba” –como indica la consigna de la CTC para este Primero de Mayo.

Y en consecuencia, seguiremos actuando, convencidos de que, como también anuncia el himno de los trabajadores del mundo, algún día “La Tierra será el paraíso bello de la humanidad”.

Tomado de Cuba Si