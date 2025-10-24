Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, inició ayer 2 de noviembre una intensa jornada de trabajo en el Estado de Catar, como parte de su visita oficial a ese país, con el objetivo de consolidar los vínculos económicos, comerciales y de cooperación bilateral.

Según informó el Gobierno de Cuba en la red social X, el Premier cubano sostuvo un encuentro con el Jeque Thani bin Hamad Al-Thani, presidente de la Junta Directiva del Fondo de Catar para el Desarrollo, en el que se abordaron oportunidades de colaboración en áreas estratégicas.

Durante la jornada, revela un hilo en esa red social, el jefe de Gobierno también intercambió con Mansoor bin Ebrahim bin Saad Al-Mahmoud, ministro de Salud Pública de Catar, quien destacó el buen estado de la cooperación bilateral en el sector, especialmente a partir de la fundación del Hospital Cubano de Dukhan en 2012.

La fuente subraya que ambas partes coincidieron en la importancia de ampliar la colaboración en servicios de salud, biotecnología, industria farmacéutica y formación médica, y resaltaron la profesionalidad y el prestigio internacional de los médicos cubanos.

El programa, explica el post, incluyó además una reunión con Mohamed Saif Al-Sowaidi, director ejecutivo de la Autoridad de Inversiones de Catar, en la que se exploraron nuevas potencialidades para estrechar los nexos económicos y comerciales entre ambas naciones.

La visita oficial del Primer Ministro cubano a Catar forma parte de una gira por países del Medio Oriente, orientada a fortalecer los vínculos de cooperación y promover el desarrollo sostenible.

