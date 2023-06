El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió erróneamente a Ucrania como Iraq en dos ocasiones durante esta semana, reseñó hoy el diario The Hill.

Al mandatario se le preguntó durante esta jornada su opinión sobre la situación de Rusia tras la rebelión armada de la empresa militar privada Wagner allí durante el pasado fin de semana y, en su respuesta, confundió el conflicto que tiene lugar en Ucrania con la conflagración que comenzó con una invasión de Estados Unidos y sus aliados a Iraq en 2003.

‘Es difícil decirlo, pero claramente está perdiendo la guerra en Iraq, está perdiendo la guerra en casa’, consideró el ocupante del Despacho Oval.

‘No se trata de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no es solo la Unión Europea, es Japón’, agregó.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre el intercambio de palabras, apuntó The Hill.

Los errores en comentarios improvisados del gobernante, incluso en respuesta a las preguntas de los periodistas, son ya de amplio conocimiento por parte de la opinión pública.

Biden, de 80 años, cometió el mismo equívoco durante una recepción de campaña en Maryland ayer por la noche, cuando llamó Iraq a Ucrania, aseguró el reporte.

La lucidez del presidente, quien anunció que buscará la reelección a la Casa Blanca en 2024, suscita dudas en la ciudadanía.

Un sondeo de la cadena de noticias NBC News, divulgada el pasado domingo, reveló que dos de cada tres estadounidenses están preocupados por su salud mental y física, mientras el 55 por ciento dice que tiene ‘grandes’ preocupaciones al respecto.

