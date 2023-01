Bayamo, 15 ene (ACN) Ni la mismísima Pitonisa griega lo hubiese adivinado, pero lo cierto es que Portuarios, en rol de visitante, apeló a sus buenas mañas en el juego chiquito y venció hoy doble al favorito Agricultores en la gran final de la I Liga Élite Cubana de Béisbol.

A primera hora, los discípulos del mentor mayabequense Michael González vencieron 13-11 en extra innings apoyados en excelente relevo de tres innings del derecho Pedro Álvarez, oportuna ofensiva encabezada por su cuarto bate Yasniel González y paupérrima defensa rival que cometió cuatro errores.

Mientras, en el segundo duelo, el conjunto que agrupa a jugadores de Industriales y Mayabeque se apoyó en la dupla monticular del abridor Yadián Martínez y el rescatista Andy Vargas, para salir airoso 4-3 y llevarse la serie favorable 2-0 para el estadio Nelson Fernández de San José de las Lajas, a partir del próximo miércoles.

Por los Portuarios, además de Yasniel González, destacó madero en ristre su jardinero central Roberto Acevedo, que en el doble juego pegó de 7-4 y ha sido bujía propulsora del colectivo.

Agradezco la confianza que me ha brindado Michael (González) por incluirme en la alineación. Trabajé bien en la fase clasificatoria y ahora me estoy entregando tanto al bate como a la defensa. Con dos victorias no hay nada decidido, pero el grupo está listo para concretar un buen resultado, comentó Acevedo a la Agencia Cubana de Noticias.

Agricultores, que salía como favorito en los pronósticos antes de iniciarse esta gran final por esa poderosa alineación que muestra, no ha podido producir con eficiencia en los momentos clavedel juego, ha dejado a muchos corredores en base y los Portuarios han sacado ligera ventaja.

Pero ventaja al fin, y con esa combatividad exhibida desde la espectacular remontada mostrada en la etapa preliminar en que ganaron 15 de los últimos 20 juegos para colarse en la postemporada, los ubica ahora con grandes opciones para obtener el boleto de cara a la Serie del Caribe del venidero mes de febrero con sede en Caracas.

Lea más: Béisbol: Portuarios gana primer pulso en final de Liga Élite

Tomado de ACN

(Visitado 5 veces, 5 visitas hoy)

Marcar Favorito