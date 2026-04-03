En su declaración, la organización progresista afirmó que “con serenidad, firmeza y responsabilidad asumiremos esta tarea con un sentido de unidad con todas las fuerzas democráticas, de izquierda, progresistas y populares del país para seguir fortaleciendo esta gran convergencia nacional”.

Abundó que para el logro de ese objetivo convocará al pueblo, a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientales, feministas, juveniles, culturales, académicas y a todas las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda a construir un gran Frente Amplio por la Vida, la Democracia, las Reformas Sociales, la Soberanía, la Paz y la Protección del Medio Ambiente.

También anunció que en los próximos días habrá un recorrido por el país para el desarrollo de asambleas, encuentros territoriales y construcción de comités políticos, en tanto pidió a la ciudadanía mantenerse en constante movilización, organización y creatividad popular.

“Convocaremos una Gran Convención Nacional del Frente Amplio por la Vida, la Democracia, las Reformas Sociales y la Protección del Medio Ambiente, como escenario de encuentro, deliberación y construcción colectiva entre las fuerzas sociales, políticas y democráticas, para defender las libertades democráticas, las conquistas sociales alcanzadas, la justicia ambiental y construir una agenda común para el futuro de Colombia”, apuntó.

El Pacto Histórico también comunicó que desarrollarán una campaña de afiliación y participación previa a la realización de su Primer Congreso, con la finalidad de consolidar la organización política, fortalecer la unidad y preparar democráticamente las candidaturas para las elecciones territoriales de 2027.

“Fortaleceremos la organización y funcionamiento interno de la bancada del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida en el Congreso, con el objetivo de impulsar acciones unitarias y articuladas que permitan consolidar un trabajo legislativo y de control político al servicio de las reformas sociales, en estrecha relación con la movilización ciudadana, las organizaciones sociales y el poder popular”, subrayó la colectividad.

Por otra parte, remarcó que nadie puede pretender imponer unilateralmente un proyecto de país ni gobernar ignorando a una fuerza democrática de la magnitud del Pacto.

“Colombia necesita diálogo nacional, respeto mutuo, garantías democráticas y soluciones a las profundas desigualdades que afectan a nuestro pueblo”, sentenció el documento.

Reafirmó el partido la invitación realizada antes por su candidato presidencial Iván Cepeda a un gran diálogo nacional para gestar un acuerdo democrático que permita “construir un país para todos y todas”.

Tomado de Prensa Latina

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