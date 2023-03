El director del equipo Cuba al V Clásico Mundial de Béisbol, Armando Jhonson, aseguró hoy que nunca fueron grupos separados el de los habituales y los llegados de las Grandes Ligas (MLB, siglas en inglés).

Todos pensaban que sería difícil, pero la disciplina y la maestría que tienen es increíble, también aprendimos de ellos; la cohesión fue muy grande en poco tiempo, me quedé asombrado, porque se incorporaron el día 3, expresó a Prensa Latina.

Al respecto, reconoció que era una tarea bien complicada y que tuvo días de mucho trabajo de mesa y desvelo antes del torneo, pero la inclusión de atletas de MLB fue todo un éxito.

(Roenis) Elías como combatía, como le hablaba al grupo; yo me quedaba asombrado de la manera tan buena en que habían engranado, nos corre la misma sangre cubana por las venas, fue algo muy bonito y tengo la mejor de las opiniones, manifestó.

Un momento delicado fue cuando decidió que Andy Ibáñez sería el camarero titular en el juego de semifinales, a pesar de que Yadil Mujica había sido fundamental en esa posición, al terminar como líder impulsador del plantel.

Andy fue alumno mío de niño y estaba loco por jugar, estaba en el dogout y apoyaba en todo. Mujica asumió una gran responsabilidad y me costó sacarlo de la alineación, pero los dos dijeron que por el equipo harían lo que fuera, reveló.

Algo parecido le sucedió con el jardinero Yoelkis Guibert, quien no atravesaba un buen momento ofensivo y dio el imparable de oro en cuartos de final contra Australia.

Era injusto no ponerlo porque había sido el mejor durante toda la preparación, lo consideramos apto para asumir la responsabilidad y valoramos algún cambio pero lo dejamos porque tampoco queríamos debilitar la defensa. Si no da el jit me matan, concluyó entre risas.

La actuación del llamado Team Asere fue la mejor de los últimos Clásicos, al concluir entre los cuatro primeros conjuntos, algo que no se conseguía desde la versión inicial de 2006.

