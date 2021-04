La portavoz de Ministerio de Asuntos Exteriores ruso respondió a las peticiones de los países occidentales para que se garantice el acceso de médicos al opositor Alexéi Navalny.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova respondió este jueves a las solicitudes de los países occidentales para que Moscú garantice el acceso a médicos al opositor Alexéi Navalny y les instó a ocuparse de las personas encarceladas en sus territorios que necesitan de asistencia, como es el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Zajárova hizo referencia a los altos cargos europeos que relacionan el estado actual de Navalny con «lo que llaman» un envenenamiento con arma química, reiterándoles que entreguen a la parte rusa, en caso de tenerlos, «todos los materiales sobre lo que le pasó», algo que «no hicieron todavía».

Además, la vocera destacó que en los países occidentales «hay muchas personas que no solo piden, sino que gritan que necesitan asistencia médica», señalando que algunos de ellos «ya no pueden ni gritar», como Assange, pero pese a todo, no reciben ayuda. «Concéntrense en la solución de sus problemas internos«, sentenció.

El pasado 18 de abril, el alto representante de la Unión Europea afirmó que en el bloque comunitario están «profundamente preocupados» por los reportes que apuntan que el estado de salud de Navalny «continúa deteriorándose aún más». «Pedimos a las autoridades rusas garantizarle acceso inmediato a profesionales médicos en los que confíe. Las autoridades rusas son responsables de la seguridad y la salud del señor Navalny en la colonia penal», declaró en un comunicado difundido por Peter Stano, portavoz de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Alexéi Navalny está cumpliendo condena tras ser declarado culpable a principios de este año de violar las condiciones de una sentencia suspendida, impuesta en 2014, por malversar 30 millones de rublos (400.000 dólares) de dos empresas, incluida la marca de cosméticos francesa Yves Rocher.

A finales de marzo, el opositor afirmó que su estado de salud se estaba deteriorando por la falta de una atención médica adecuada e inició una huelga de hambre. Esta semana, una comisión médica decidió transferirlo desde la cárcel a un hospital para reclusos, pese a que su estado físico fue encontrado satisfactorio.

Tomado de Rusia Today