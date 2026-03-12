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Llegó a Cuba primer envio de convoy europeo de ayuda solidaria (+Foto)

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El primer envío del convoy europeo de ayuda solidaria a Cuba llegó hoy al capitalino aeropuerto internacional José Martí, procedente de Italia, a bordo de un avión de la aerolínea Neos.

El cargamento constituye una cooperación del European Convoy Let Cuba Brith (Convoy Europeo Deja a Cuba Respirar), con la cual contribuyeron múltiples grupos de solidaridad, así como organizaciones sociales, sindicales y políticas de Italia, Suiza, Inglaterra, Austria, Irlanda, Bélgica, Portugal, Francia, Grecia, Argelia, Islandia, Escocia y España.

El donativo está compuesto por cinco toneladas de equipos e insumos médicos y medicamentos para el sistema de salud cubano, además de equipos de fuentes renovables de energía.

En declaraciones a la prensa en la terminal aérea, la eurodiputada italiana Ilaria Salís afirmó que es un aporte de entidades y el pueblo de esas naciones a Cuba, sometida al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, al cual calificó de criminal, ilegal, genocida y contrario al derecho internacional.

Este no es la solución, pero es un aporte sincero y solidario para el pueblo cubano, destacó Salís.

De su lado, el eurodiputado italiano Domenico Lucano señaló que Cuba enfrenta al país más poderoso del mundo sin doblegarse, por tanto -sostuvo- esta colaboración para su pueblo es también una forma de decir no al bloqueo norteamericano.

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Lucano manifestó su admiración por Cuba, por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y por el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara.

El director de Europa del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Rigoberto Zarza, recibió en el aeropuerto internacional José Martí a los representantes de organizaciones solidarias y al donativo.

Tomado de Prensa Latina

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Prensa Latina

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