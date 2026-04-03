Cumplida la primera mitad del calendario regular de la IV Liga Élite de Béisbol y como ya es costumbre el equipo de Las Tunas se mantiene en la parte de arriba de la tabla, sólo superado por Industriales.

Precisamente la novena de la capital cubana es la única que va delante en los duelos particulares con diferencia de 1-3 frente a la escuadra de Pantoja que con esa misma diferencia va superando a Matanzas y Holguín, mientras acumula 2-2 frente a los Huracanes de Mayabeque y los Cazadores de Artemisa, éste último su rival desde hoy en el estadio «26 de Julio».

Los Leñadores son primeros en bateo colectivo (338), por encima de Mayabeque (324) y Matanzas (308). Dominan las carreras impulsadas (126), las anotadas (137), pero son penúltimos en jonrones (14), alejados de Holguín (32) e Industriales (27). En el pitcheo ocupan la segunda casilla en efectividad (5.23).

Hasta el momento sus mejores bateadores son Osman Caruncho (467/segundo), Yudier Rondón (381/7mo), Yordanys Alarcón (378/9no), Liúber Gallo (359/10mo).

Desde la lomita de lanzar vas primeros en juegos ganados Yosmel Garcés y Enyer Fernández, ambos con 3. Rodolfo Díaz va segundo en promedio de carreras limpias (3.66) y Alberto Pablo Civil en juegos salvados (3). La defensa trabaja para 968 con 23 errores y 18 jugadas de doble play.

De Artemisa los tuneros pasan al estadio Latinoamericano para completar su compromiso con Industriales y seguidamente regresan al Mella para recibir por este orden a Matanzas y Mayabeque, ya en el fondo del programa regular que terminan en el Calixto García Íñiguez de Holguín .

FOTOS: Gretel Yanet

Infografía: ACN

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