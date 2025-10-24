Dos rebeliones en el segundo y quinto episodios, combinado con otra buena apertura del zurdo Eliánder Bravo fueron factores determinantes en la segunda victoria consecutiva de los Leñadores sobre los Todos de Camagüey, esta vez con pizarra de 8-5.

Los tuneros fabricaron cinco anotaciones en la apertura del segundo acto donde explotaron a Juan Raúl Logo a quién le pegaron cinco hits y llevaron cinco limpias a su récord personal. Aquí hubo sencillos consecutivos de Yordanys Alarcón y Henry Quintero, Izaguirre forzó en segunda, Deismel Hurtado remolcó la primera con imparable al jardín derecho, Norge Torres lo imitó para adelantar los corredores y Leonardo Joseph volvió a responder con oportunidad para impulsar dos con metrallazo al medio. Seguidamente Rondón trajo otra con hits y Yordanys Alarcón completo la revuelta con elevado a los jardines que mandó a Joseph hacia el plato.

Las tres restantes carreras y a la vez decisivas llegaron en la parte alta del quinto cuando después de dos out Quintero pegó cañonazo y tanto Izaguirre como Hurtado recibieron boletos para llenar las b ases del estadio Cándido González. Seguidamente Quintero anotó por wilpich y Norge Torres impulsó las dos restantes con incogible al medio del terreno.

Por su parte el joven zurdo Eliánder Bravo (4-0)se presentó nuevamente muy efectivo y se mantuvo 5.0 capítulos sobre la lomita, se enfrentó a 21 bateadores, le ligaron 7 hits, permitió dos limpias, ponchó a 4 camagüeyanos y regaló par de boletos. Hubo punto por juego salvado para Rodolfo Díaz (3) después de lanzar 4.0 entradas (13VB/5H/1CL/2K/1BB). Lo perdió Juan Raúl Lugo (1-4).

Por Las Tunas se destacaron al bate Deismel Hurtado (2-2/1CI/2CA), Leonardo Joseph (4-1/2CI/1CA) , Norge Torres (5-2/2CI/1CA) y Yordanys Alarcón (5-2). Por Camagüey Yordanis Samón (4-3/doble/2CA), Eglis Eugellés (4-2/1CA) y Luis A. González (4-2/doble/1CA).

