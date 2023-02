Las Tunas.- Las huestes lideradas por el mayor general Vicente García resultaron las últimas en abandonar el campo insurrecto en la Guerra de los Diez Años; el ilustre mambí fue, además, de los primeros en ser convocados por José Martí para saltar a la manigua en la Guerra Necesaria. Una decisión confesa, que solo impidió la muerte temprana del León de Santa Rita.

Sin embargo, tan notable pérdida, no menguó las ansias libertarias de estas tierras ni impidió que los tuneros de antaño se sumaran al alzamiento del 24 de febrero, junto a otros más de 30 lugares de Cuba.

Incluso, en el caso de Las Tunas, el alzamiento se produjo un poco antes, en la jornada del 23 de febrero. Resulta que una delación hizo que Francisco Varona Tornet (Panchín) se viera obligado a precipitarse con los 159 hombres a su mando, en la finca Ventorrillo, en la zona de Las Veguitas.

El esfuerzo no había comenzado ahí. Aseguran los entendidos que en 1889 el propio Panchín Varona, hijo del insigne general Francisco Varona González, alistó una expedición por la libertad de Cuba que, al fracasar, lo llevó a las cárceles de España.

Al regresar a tierras tuneras dedicó energías y recursos, junto a su padre, a organizar lo que sería la inserción de los tuneros en la lucha; un terruño, por cierto, en el que se sucedieron alrededor de 120 acciones militares durante la contienda y fue determinante para la capitulación española en Cuba.

Otras personalidades del territorio como el doctor Rafael Pérez Martínez y Julián Santana, que tuvieron participación en la Guerra de los Diez años, se vincularon con la nueva contienda. Lugares como Guamo y Jobabo, por ejemplo, resultaron escenario durante esos años de briosos combates a los órdenes de cubanos del calibre de Antonio Maceo y de muchos otros, no pocos nacidos en estas tierras.

Sí, Las Tunas también asumió como fecunda la tregua que llevó al campo de batalla a quienes nunca se cansaron de luchar por la libertad y se fueron a la manigua, 128 febreros atrás.

Escrito por Esther De la Cruz Castillejo/ Foto: Rey Betancourt

(Visitado 1 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito