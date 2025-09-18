Después de tres días de espera finalmente regresa la fiesta del béisbol al estadio «Julio Antonio Mella» de Las Tunas. Solucionado el problema del hospedaje para los Tigres de Ciego de Avila, los dos finalistas de la Liga Élite 2025 juegan doble este jueves a partir de las 10.00. Después se efectuarán encuentros sencillos durante sábado, domingo y lunes.

Los Leñadores llegan después de caer 2-3 en su compromiso con Granma, pero se ubican quintos en la tabla con 10 victorias y cinco reveses. A partir de ahora y por más de una semana perderán a tres de sus baluartes en lo que va de temporada 64, como son los casos de Yassel Izaguirre, Jean Lucas Baldoquín y Eliánder Bravo, integrantes del equipo Cuba que jugará el premundial de las Américas Sub23 en Panamá.

De todos modos se mantiene la columna vertebral del plantel que ya está bajo las riendas de su mánager Abeysi Pantoja después de su experiencia como director del equipo nacional juvenil en Japón.

La Tunas ocupa el tercer lugar en promedio ofensivo (327), superados únicamente por Camagüey (354) y Matanzas (340). En total acumulan 170 hits en 520 veces al bate, con 34 dobles, un triple y 10 jonrones. En el pitcheo son séptimos en el escalafón del campeonato (4.23) en un departamento que encabezan Artemisa (2.56) y Sancti Spíritus (3.25) . Los lanzadores tuneros han permitido 61 carreras limpias en 129.2 de inning sobre la lomita, sus rivales le batean para 278 y tiene balance de 51-46 en ponchados y bases por bolas. A la defensa se ubican en la novena casilla (973), distantes de los punteros con el guante Matanzas (982), Artemisa (980) y Holguín (976). Aquí los Leñadores han cometido 16 errores en 590 lances y han completado 19 jugadas de doble play. A sus receptores le han robado solamente dos bases, mientras han enfriado a cinco.

Los avileños van en la posición 12 con 6-9, pero siempre han resultado incómodo para la novena del balcón del oriente cubano. Su última controversia fue en la final de la Liga Élite 2025 donde los embajadores de la piña se llevaron el trofeo de campeón. Ahora no cuentan con la misma plantilla, pero siempre salen al terreno sin mirar la estatura del contrario. Debe ser una porfía bien atractiva.

