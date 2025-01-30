A pocos días de iniciarse la Serie nacional 64, el estadio «Julio Antonio Mella» y sus alrededores se contagian del ambiente positivo para arrancar por todo lo alto el principal espectáculo deportivo de Cuba.

De un lado no cesa la preparación de los 40 Leñadores elegidos para la contienda que se avecina y cuyo objetivo es retener la corona y por tanto alcanzar un triplete al hilo que es patrimonio de pocos equipos.

Igualmente la emblemática instalación tunera, anfitriona de grandes hazañas maquilla y embellece todos sus rincones para la apertura del evento el próximo 2 de septiembre.

Según declaraciones del comisionado provincial José Luis Rodríguez el plantel tunero ratificó la lista oficial de peloteros, aunque queda pendiente la autorización del infilder Héctor Quintero.

Lo anterior trascendió durante el congresillo técnico efectuado en Ciego de Avila con la presencia de los 16 mánagers y directivos de este deporte.

Allí Carlos Martín, director de la Serie Nacional de Béisbol, aclaró varios aspectos del reglamento de la competencia, entre ellos que las nóminas serán de 40 jugadores (no hay reserva) y sólo pueden participar 27 en cada juego. Se autorizan cambios si algún equipo se queda con menos de 32 atletas que salgan a contratos por la Federación Cubana o a representar selecciones nacionales.

Igualmente los directores tendrán la opción de subir hasta 3 jugadores antes del juego 75 que estén fuera de los 40. Estos pueden venir del exterior o que residan en el país. Las subseries serán de 5 juegos, 75 en total en la etapa clasificatoria (martes, miércoles, jueves, sábado y domingo).

Antes del 10 de septiembre las provincias harán solicitud para jugar en municipios, de lo contrario solo se jugará en los estadios principales. Estas instalaciones serán evaluadas para ver si reúnen las condiciones para jugar la Serie.

Con todo listo para el comienzo, en Las Tunas se agilizan los detalles organizativos para comenzar en casa el calendario de la etapa regular. Los Vegueros de Pinar del Río serán los primeros visitantes(2,3,4,6 y 7 de septiembre) . Después espera a los Pirata de La Isla, antes de emprender carretera rumbo a Ciego de Avila y San José de Las Lajas para sus duelos con los Tigres y Mayabeque.

Por: Ernesto vera González FOTOS /Gretel Yanet y Raymundo Betancourt

(Visitado 6 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito