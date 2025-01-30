Un lanzamiento descontrolado del cerrador José Raúl Román le abrió las puertas del home a Yassel Izaguirre y el equipo de Las Tunas dejó al campo a los Vegueros de Pinar del Río para ganar sensacionalmente con pizarra de 9-8 y tomar ventaja de 2-1 en el duelo particular .

El público tunero comenzó a vaciar las gradas del Mella cuando los vueltabajeros borraron desventaja de dos anotaciones y se fueron arriba en su última oportunidad a la ofensiva con el marcador a su favor 8-7.

Pero los Leñadores sacaron sus hachas en el bosque encantado, cuando todo parecía que los verdes se llevaban la victoria. Roberto Baldoquín recibió boleto y por error en toque de bola del emergente Joseph quedaron hombres en primera y segunda. Seguidamente Oberto Coca forzó en segunda en otro intento de sacrificio y Yassel Izaguirre empató el juego con sencillo al izquierdo.Las bases se llenaron por boleto a Yuniesky Larduet, al tiempo que Yor Alarcón corría por Coca y era puesto out en la goma por un wild pich. Con la entrada a punto de mate y al bate Diosvel Hurtado , se le escapó otro lanzamiento a Román y Larduet entró con la carrera del gane.

Los tuneros pegaron 11 hits con destaque para Roberto Baldoquín (4-3/2 dobles/2CI/1CA), Maikel Molina (4-2/1CI) y Yuniesky Larduet (3-1/2CI).

Por los Vegueros Alexei Ramírez (4-2/HR/3CI) y Jorge Joan Rojas (5-3/doble/2CI/1CA).

La victoria en este juego para el relevista Pablo Alberto Civil (1-0) con 2.0 inning sobre la lomita, 5 hits permitidos, 3 carreras limpias y 2 boletos. Trabajaron además el abridor Yosmel Garcés (4.0/7H/4CL/3K/4BB) y un gran relevo intermedio de Leodanis Sánchez (3.0/sin hits/2K/1BB).

El revés para José Raúl Román (0-1) que apenas sacó un out con dos bases por bolas y los dos costosos wild.

En otros resultados de la jornada de miércoles Santiago superó por tercera vez a los Piratas de La Isla 12-0, Industriales a Cienfuegos 4-2. Camagüey le ganó el primero a Guantánamo 5-4, pero los del guaso ripostaron 4-3, mientras Villa Clara le ganaba 2-1 a Sancti Spíritus y Artemisa 1-0 a Mayabeque. Ciego de Avila y Matanzas suspendieron por lluvia. Este viernes hay descanso general y el sábado se reanudan los encuentros en los mismos estadios.

Por: Ernesto Vera González /FOTO: Itsván Ojeda (ACN)

