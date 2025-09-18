Los Leñadores aprovecharon muy bien su segunda presentación en el estadio «Mártires de Barbados» y con un despliegue de 13 cañonazos derrotaron con autoridad a los Alazanes de Granma esta vez con pizarra de 10-8.

Los tuneros rompieron la monotonía con una rebelión de cuatro carreras en la apertura del tercer capítulo. Ahí Larduet se fue gratis a primera, se metió en tercera por doblete de Yassel Izaguirre y anotó por elevado de Yosvani Alarcón a los jardines; el Baldoquín mayor fue boleado intencional, Henry Quintero trajo la segunda con sencillo y acto seguido Jean Lucas remolcó las dos restantes con imparable al izquierdo.

Granma descontó dos en el cierre del cuarto por jonrón de Avilés con Despaigne en primero, pero los visitantes sacaron nuevamente sus hachas en el sexto arriba para fabricar otras tres con par de bases por bolas, biangular de Maykel Molina y hits consecutivos de Larduet y Yosvani. Las decisivas llegaron en el séptimo impulsadas por Hurtado, Yosvani y Jean Lucas.

La victoria para el abridor Yosmel Garcés (1-0), punto por juego salvado para Pablo A. Civil(3) y fracaso a la hoja de Yunier Castillo (1-2).

Por los Leñadores se destacaron al bate Yosvani Alarcón (5-3/doble/4CI), Jean Lucas Baldoquín (4-3/doble/2CI/2CA) y Maykel Molina (3-2/doble/1CI/2CA).

Por Granma Alfredo Despaigne (4-3/HR/4CI/3CA) y Guillermo Avilés (4-3/HR/3CI/1CA).

El tercer juego entre granmenses y tuneros será este jueves a las 2.00 pm.

FOTOS: Radio Bayamo

Infografía: Yoel Rosales Wert

(Visitado 2 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito