La Habana, 20 dic (ACN) Manuel Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, ofreció hoy a los diputados una actualización sobre el impacto en este sector de las medidas para dinamizar la agricultura.

Manifestó que independiente de la compleja situación económica que atraviesa el país debido al bloqueo y la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, existen un grupo de aspectos subjetivos que han influido en los resultados del ramo.

Entre ellos mencionó la deficiente gestión empresarial y aplicación de la ciencia en los procesos productivos, el insuficiente vínculo con las formas productivas, la mala contratación y calidad en los contratos, los impagos a productores y precios no estimulantes de las materias primas agrícolas.

Reconoció que estas deficiencias subjetivas se tuvieron en cuenta en el diseño de las 63 medidas para dinamizar la agricultura y a partir de su implementación, en el mes de mayo comenzó una nueva etapa de contacto, discusión y contratación de la industria con los productores, lo cual permitió contactar con 84 mil 266 productores de leche, comprometiendo 341 millones 505 mil 100 litros.

Esto representa un millón 788 mil 300 litros por encima de la contratación inicial de 2021, añadió Sobrino Martínez.

Asimismo se contactaron a 45 mil 300 productores de carne, comprometiendo 101 mil 655 toneladas de carne vacuna y equina, que representa mil 112 toneladas por encima de la contratación inicial de este año.

No obstante, significó que en este tiempo no se llegó a la totalidad de los tenedores de ganado, lo cual se vio afectado, fundamentalmente, por la situación epidemiológica existente, también señaló que faltó calidad en la contratación por lo que no se realizó en todos los casos productor a productor.

El titular de la Industria Alimentaria dijo que continuaron presentando incumplimientos en la entrega de carne contratada y los precios aprobados por litro de leche no cubren los costos reales en los que incurren los productores, generando desmotivación, desvíos y reiterados incumplimientos.

Lo antes expresado provocó que se volvieran a evaluar en el mes de octubre por la dirección del gobierno los temas relacionados con este asunto y se decidió aprobar, entre otras medidas, el incremento del precio del litro de leche a 20 pesos y que el productor una vez que cumpla su contrato con la Industria Láctea puede comercializar los excedentes a precios por acuerdo con la industria u otros destinos.

Se organizó un programa, que culmina el 31 de marzo, con la ventaja que el productor cobre la leche diariamente además de los productos agropecuarios que entrega a la industria.

Asimismo, se destinó un estímulo monetario por sobrecumplimiento, con lo cual podrán abastecerse de materias primas.

La aplicación de las medidas ha provocado un perfeccionamiento de las estructuras que tienen a cargo la contratación y el vínculo permanente con el productor para dar seguimiento a los compromisos.

El titular destacó que se está aplicando para el personal vinculado al acopio de materias primas un sistema de pago que los vincula directamente con los resultados y se desarrolla un amplio proceso de informatización.

Además, comentó que se han propuesto nuevas formas de gestión entre ellas Mipymes, para realizar de manera más efectiva esta actividad.

Sobrino Martínez expresó que se avanza en las relaciones de trabajo con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños para la acción conjunta y que las ideas se conviertan en proyectos de desarrollo local que tributen al desenvolvimiento de los municipios cubanos en correspondencia con la política aprobada.

Significó que entre los desafíos de la industria alimentaria está concretar y consolidar el Programa de Desarrollo para ir asimilando los crecimientos previstos de materias primas agrícolas, así como asegurar la transformación del sistema empresarial y aumentar su eficacia.

Otros retos mencionados por el ministro estuvieron vinculados a la contratación productor a productor, con la calidad requerida y el rigor en el cumplimiento del contrato, además de encadenar las medidas con los programas de desarrollo municipales, estrechar las relaciones de trabajo de las industrias con las juntas directivas de las cooperativas y sindicatos agropecuarios.

De igual forma, refirió que resulta necesario implementar un programa de comunicación que impacte en los actores y seguir desarrollando la informatización en los procesos de contratación y en la vinculación con las bases productivas.



