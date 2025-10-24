La estación de Indio Hatuey, en la provincia de Matanzas, ha registrado una temperatura de 0 ?C a las 07:00 horas de este martes 3 de febrero de 2026, un nuevo récord de mínima desde que se tienen registros en Cuba.

El reporte lo hizo el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología en sus perfiles en redes sociales y su canal de Telegram.

La temperatura bajó a mínimos en Indio Hatuey la madrugada de este lunes, donde se registró un valor de 0.1 ºC a las 04:00 horas, con un descenso que continuó y cayó a 0 ?C a las 07:00.

Los últimos días han sido muy fríos en el país, especialmente en la llanura Habana-Matanzas y otras zonas que tradicionalmente reportan registros bajos en condiciones invernales.

El lunes, el Centro de Pronósticos del Insmet publicó en su perfil en Facebook una tabla que recoge algunos de los valores registrados en esa jornada:

El pasado mes de enero llegaron al occidente cubano cuatro frentes fríos, lo cual, según el Insmet, estuvo acorde con la norma climática del mes.

Dos frentes llegaron en la segunda decena, los días 15 y 18, y otros dos arribaron en la tercera decena los días 26 y 31.

Así, sumaron ocho los frentes en lo que va de la temporada invernal 2025-2026, iniciada el 30 de octubre del 2025 con la llegada del primer frente frío a la región occidental.

Hasta ahora, señaló el Insmet, la actual temporada supera en dos frentes fríos al periodo octubre-enero de la temporada 2024-2025.

En los últimos días de enero pasado, también se destacaron las temperaturas máximas bajas en varias localidades de occidente.

La máxima más baja registrada enero correspondió a la estación de Casablanca, donde el pasado día 27 de enero se registró una temperatura máxima de 18.5 grados Celsius.

