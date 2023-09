Tras la selección de los 12 refuerzos de cada equipo para la II Liga Elite del Béisbol Cubano, me queda la sensación de que el campeón de la pasada Serie Nacional, Las Tunas, es todavía más favorito para imponerse.

Desde antes los Leñadores presentaban una nómina muy compacta, pero en estas selecciones a veces los managers cometen errores y lo pagan caro, pero no fue el caso con Abeysi Pantoja, que en mi opinión ya tiene medio título en el bolsillo.

Independientemente de la suerte, que en este caso le acompañó porque escogió entre los tres primeros en seis de las ocho rondas que fueron por lotería, más las dos que le tocaban por haber sido monarca, sus escogidos fueron a reforzar sus pocos puntos vulnerables, y ahora lucen invencibles.

Yadián Martínez, Dariel Góngora, Miguel David Paradelo y Luis Serpa, de excelente actuación en la pasada Serie, fortalecerán el cuerpo de pitcheo notablemente junto a Kelvis Rodríguez, Rubén Rodríguez, José Sánchez y Branlis Rodríguez, y Osvaldo Abreu, Alexquemer Sánchez, Leonel Moas y Ernesto Torres redondearán las posiciones.

Únicamente le puedo señalar a Pantoja que escogió a José y Branlis por delante de Freddy Asiel Álvarez, Randy Cueto y Joel Mojena, que me parecen mejores y estaban disponibles en ese momento, pero de cualquier manera fueron sabias decisiones.

Lo contrario creo del subcampeón Industriales, que tuvo que improvisar abridores en la postemporada y apenas escogió a seis, forzados incluso en el caso de Freddy Asiel, cuando pensé que Carmona cargaría la mano en ese aspecto.

El resto me pareció bastante bien, pero creo que se apuró en elegir a Richel López y Rubén Valdés y perdió la oportunidad de acceder a mejores jardineros como Moas o Jonathan Bridón, por ejemplo, además del capitalino Yasmany Viera, que nadie eligió.

Matanzas llegaba con una nómina muy completa y tampoco me parece que seleccionó lo más adecuado. Personalmente no creo que Yasmani Velázquez ni Nelson Batista sean mejores receptores que Raudelín Legrá, que se queda fuera, ni que el propio Richel López, que estaba asequible todavía. Los lanzadores Ernesto Góngora y Jesús Pérez tampoco me parecen superiores a Serpa, Carlos Santana, José Ignacio Bermúdez y Orisbel Borges, por ejemplo. También llamó la atención la apuesta por Rusney Castillo, pero seguro Ferrer ya contactó con el Tigre.

Santiago de Cuba creo que fue de los más acertados, con Osvaldo Vázquez, Yordan Manduley, Andrés de la Cruz y Lázaro Martínez para robustecer su cuadro y Edilse Silva los jardines, donde extrañé el no llamado al guantanamero Robert Luis Delgado, quien bateó .325, con OBP de .414, sluggin de .458 y 35 fletadas en la Nacional.

Cajigal escogió con mucho acierto serpentineros para reforzar su bullpen, consciente de que tenía ya uno de los mejores cuerpos de abridores del campeonato.

En el caso de Sancti Spíritus, como esperábamos su prioridad fueron jugadores de cuadro y abridores, con destaque para Yasniel González, Yasser Julio González, Juan Carlos Arencibia y Yuri Fernández entre los primeros, y Yunier Castillo, Wilson Paredes, Albert Valladares y Luis Marrero entre los segundos.

Por último, Artemisa tuvo la peor de las suertes en los sorteos, pero no salió tan mal. Increíblemente le llegó el líder de los lanzadores de la pasada serie, Erly Casanova, y agregó también a Bermúdez y Kendry Hernández, aunque se le escaparon otros de calidad, a nuestro juicio.

Entre los bateadores me llamó la atención que nadie pidió al pinareño Luís Pablo Acosta (.370, .443, .490, .933 y 31 impulsadas), pero se colaron ahí algunos de experiencia.

Veremos en la concreta cómo le sale a cuada cual, pero repito que veo a los Leñadores más favoritos que nunca.

Por Lemay Padron Oliveros / Tomado de Cuba Si