El equipo de Mayabeque puso a funcionar su artillería de largo alcance y despachó en siete episodios a los Leñadores de Las Tunas para vencerlos por nokaut de 13-1 y meterse otra vez en zona de clasificación.

La novena visitante disparó 13 cañonazos incluídos tres dobles y par de jonrones, aún cuando su dúo del terror Yordanis Samón- Frederich Cepeda produjo apenas de 7-1.

Precisamente ese único imparable salido del bate de Samón sirvió para abrir el marcador en el mismo primer inning frente al abridor zurdo Enyer Fernández a quien expulsaron en la apertura del cuarto con una rebelión de cinco anotaciones.

Enyer (3-1) se presentó muy descontrolado al otorgar 5 boletos en 3.1 sobre la lomita y permitir 4 hits y 5 carreras limpias. Encima de ellos los relevistas tuneros aceptaron otras cinco limpias en el resto del choque.

Desde la trinchera opuesta el espigado derecho Kevin Hernández (4-0) caminó la ruta completa con 4 ponches, tres ponches y sólo dos hits; doble de Henry Quintero y sencillo remolcador de Jan Lucas Baldoquín para producir la honrilla local. El dominio de Kevin fue tal que la tanda de arriba Gallo, Caruncho, Izaguirre y los Alarcones, se fueron de 13-0.

Por Mayabeque se destacaron al bate Jeison Martínez (3-2/HR/2B/4CI3CA), Lázaro Ponce(3-2/HR/2CI/3CA) y Yoasán Guillén(4-3/22CA).

En otros resultados de este jueves Holguín derrotó a Industriales 4-3 y Matanzas sorprendió a los Cazadores de Artemisa 9-6.

Fotos: Archivo

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