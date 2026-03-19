El deporte pasión de los cubanos han entrado en otra pausa y si de una parte se extraña el silencio en los estadios, del otro lado llegan buenas noticias y otras que nos ponen a razonar o al menos a mover la polémica entre los que saben y los que saben menos, pero no apagan su verbo.

Terminó el Clásico Mundial 2026 y ya los gerentes de MLB valoran un cambio radical en el calendario que colocaría el torneo en plena temporada regular, según reseña la página oficial de ESPN.

La idea no surge por capricho. El crecimiento del evento resulta evidente. El torneo reunió más de 1.6 millones de aficionados en 47 partidos, con un aumento notable respecto a ediciones anteriores. A esto se suma un salto significativo en televisión, con cifras que consolidan al Clásico como un producto global de primer nivel.

De acuerdo con declaraciones recientes de Rob Manfred, máximo dirigente de MLB, la entidad

contempla un torneo internacional en la misma mitad de temporada y el Clásico es la prioridad.

Todavía Latinoamérica festeja la gran victoria de Venezuela sobre el “dream team” de Estados Unidos , junto a las buenas actuaciones de República Dominicana y Puerto Rico, en un certamen donde los peloteros llegan en plena etapa de pretemporada y por encima de ello los dueños de los grandes equipos y las compañías de seguros subordinan el evento a sus respectivos intereses.

En Cuba mientras tanto se espera por la decisión final para jugar la III Liga Élite a partir del entrante mes de abril, pero todavía no se ha pronunciado la palabra final.

Las últimas informaciones que circulan en los medios apuntan a un torneo tipo burbuja en dos sedes, Matanzas y La Habana, pero sin precisar fechas y extructura y duración del evento. De manera que si definitivamente es así, entonces Industriales y los Cocodrilos de Matanzas serían los únicos equipos con el necesario e insustituible apoyo de su público. Como consecuencia de ella se mantendrían en silencio las gradas del Mella, el Calixto García Íñiguez de Holguín, el Nelson Fernández de Mayabeque y el Mártires de Artemisa.

Eso sí, las agrabantes que impiden jugar la liga élite en los terrenos de los protagonistas se escapa a toda responsabilidad de la Federación Cubana de Béisbol , que sin otra alternativa se adapta a la logística disponible , que como se sabe es consecuencia de la difícil situación energética que enfrenta Cuba, debido al cerco implementado por el gobierno de Estados Unidos para impedir la llegada de barcos a los puertos cubanos.

Mientras tanto los Cocodrilos de Matanzas , ya están en México para representar a Cuba en la Champions América 2026 y debutan este miércoles frente a los CTBC Brothers de Taipei de China . Los Rojos de Armando Ferrer enfrentan luego en este orden día al Dantos, de Nicaragua,Kane County Cougars , de Estados Unidos y cerrará la fase regular el 28 frente a los anfitriones Diablos Rojos de México. A propósito , llama la atención que ningún tunero haya sido convocado como refuerzo. Sea una decisión personal del mánager Armando Ferrer o propuestas de la comisión nacional, resulta polémico que no se haya tenido en cuenta a ningún leñador para representar a Cuba.

Únicamente el lanzador Keniel Ferraz , llamado a última hora para el tope en Nicaragua y el zurdo Darién Núñez , para el Clásico Mundial , han vestido el uniforme del equipo nacional en el extranjero.

FOTOS: Archivo

(Visitado 2 veces, 2 visitas hoy)

Marcar Favorito