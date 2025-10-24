Sancti Spíritus marcó dos carreras en la parte alta del onceno inning y se impuso estrechamente a los Leñadores de Las Tunas con pizarra de 6-5 para lograr su primera sonrisa en este duelo particular que favorece momentáneamente a los locales 2-1.

Los espirituanos arrancaron arriba cuando marcaron una en el primer episodio por sencillos sucesivos de Rodolexis Moreno, Liuber Gallo y Frederich Cepeda, todo ello frente al abridor Rubén Rodríguez. Los tuneros igualaron el pizarrón en el cierre del tercero al combinar un hits de Jospeh, par de errores y flay de sacrificio de Yudier Rondón.

En el principio del quinto los gallos se fueron arriba 2-1, pero ahí mismo la artillería de los campeones de Cuba ripostó con racimo de tres y tomó el mando de las acciones. Aquí se incluyen dos bases por bolas y metrallazos de Norge Torres y Yordanys Alarcón, así como doblete de Rondón. En el séptimo se desplomó la defensa tunera y con tres errores y par de sencillos le empataron el choque al relevista Kenier Ferraz para igualar la pizarra 4-4.

Así las cosas en la regla sheeler el cerrador Alberto Pablo Civil ponchó a los dos primeros bateadores, pero el jardinero central Delvis Hernández le disparó doble para remolcar una y

Rodolexis trajo la puntilla. En la réplica Yosvani bateó para doble play, Quintero impulsó la quinta e Izaguirre lo forzó en la intermedio para ponerle punto final a la historia. Los Leñadores pierden, pero mantienen la cima de la Serie 64.

Yudier Rondón (4-3/2B/2CI/2CA) y Delvis Hernández (4-3/2CI/1CA) fueron los más destacados por uno y otro equipo.

La victoria en este juego para el relevista Yanielqui Duhardo (3-2) y el fracaso para Alberto P. Civil (2-2).

