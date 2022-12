El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exigió que el periodista australiano Julian Assange sea liberado de su “injusto encarcelamiento”, luego de reunirse con dos miembros de WikiLeaks. El líder progresista, que asumirá en enero su tercer mandato como jefe de Estado brasileño, reafirmó su defensa de Assange y de la libertad de prensa luego de reunirse en Brasilia con el editor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, y el editor del portal, Joseph Farrell. Assange cumple prisión preventiva en Londres mientras se resuelve su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje.

“Me informaron sobre el estado de salud y la lucha por la libertad de Julian Assange. Les pedí que le envíen mi solidaridad. Que Assange sea liberado de su injusto encarcelamiento”, aseguró el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), quien venció en las presidenciales de octubre en Brasil, en una publicación en su cuenta en Twitter. En respuesta al comentario de Lula, Hrafnsson afirmó en la misma red social que, en la reunión privada, el presidente electo de Brasil manifestó su constante apoyo a Assange y su petición para que cese la persecución que sufre.

Estive com @khrafnsson, editor-chefe do WikiLeaks, e com o editor Joseph Farrell, que me informaram da situação de saúde e da luta por liberdade de Julian Assange. Pedi para que enviassem minha solidariedade. Que Assange seja solto de sua injusta prisão.

