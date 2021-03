Su primera impresión fue de asombro, se sentía honrada por la responsabilidad que debía cumplir, pero después vino el miedo, pues el reto era muy grande.

Así reaccionó Juliette Massip el día que el doctor Miguel Emilio García Rodríguez, director del Hospital Universitario General Calixto García, le dijo que ella sería allí la investigadora principal del estudio de intervención con el candidato vacunal Soberana 02.

Desde que eligió la especialidad de Bioestadística, su carrera profesional estuvo alejada de la atención a pacientes y centrada en estadísticas, investigaciones y registros médicos.

Juliette pasó de no tener un cargo directivo a estar al frente del equipo multidisciplinario de 40 profesionales, entre médicos, enfermeras, pantristas y personal de limpieza, que del 22 al 28 de marzo se encargaron de la vacunación de los trabajadores del hospital.

“Estoy feliz porque hemos funcionado bien, cada cual desde lo que le corresponde y en estos días estrechamos las relaciones entre colegas. Este es un paso muy grande que ayuda a ver la luz después de tantos meses de pandemia”, dijo a la Agencia Cubana de Noticias.

De todo el equipo, ella fue la última en vacunarse -el sábado-, junto a sus compañeros del departamento de Registros Médicos y no antes, aún así cada día transcurrido tuvo la certeza de que “todo va a salir bien, porque este pinchazo es lo más parecido a un premio”.

Ponerle el brazo a la vida

El pabellón de consulta externa del Calixto García no había tenido tanto ajetreo como aquella mañana del lunes 22 cuando 228 trabajadores de esa institución citadina recibieron la primera dosis;ese día fue el engranaje, luego superarían la cifra diaria de 300 vacunados, establecida para el ensayo.

“Nosotras, las enfermeras, estamos acostumbradas a inyectar, pero esto es algo muy grande para el equipo de enfermería del hospital porque nunca habíamos asumido una vacunación con tantas personas involucradas y durante una semana”, comentó Alicia Sende Odoardo, jefa del departamento de Enfermería.

Me siento orgullosa de pertenecer a este centro de salud y más en este momento cuando todos estamos a la expectativa de superar la pandemia, insistió una de las 12 mujeres encargadas de que Soberana 02 llegara a los dos mil 181 trabajadores del “Calixto García”.

Lee más: Concluye aplicación de primera dosis de Soberana 02 a trabajadores del hospital Calixto García (+Fotos)

Tiempo atrás, las enfermeras tuvieron una capacitación en el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en aras de prepararlas para la vacunación de sus compañeros y con vistas a la futura inmunización de la población capitalina.

¿Tuviste COVID-19?¿Eres diabético o hipertenso? ¿Haces alergia al timerosal o al toxoide tetánico? ¿Te has vacunado con algún candidato vacunal anti-COVID-19?¿Recibiste el Nasalferón, la Biomodulina T o esteroides en los últimos 30 días? ¿Estás embarazada?, son algunas de las interrogantes que se escuchaban en las tres estaciones de vacunación habilitadas; mientras, una muchacha joven, con bata blanca, leía el consentimiento informado a los presentes y los pormenores del proceso, aunque cada cual conocía muy bien a qué se enfrentaba.

Luego de la clasificación, toma de signos vitales, entrevista médica y recogida de datos, cada uno se dirigía al segundo piso del edificio donde los esperan las mujeres de blanco; una hora después todo volvía a la normalidad y solo un minúsculo punto rojo y un leve dolor en el brazo quedó como testigo.

“Me vacuné el jueves y estaba muy entusiasmada, y me siento bien; vi la alegría reflejada en los rostros de nuestros colegas, porque estamos conscientes de que nuestra participación y el resultado del estudio va a repercutir en la población cubana”, señaló la doctora Celia del Toro Hung, responsable del programa de Medicina Natural y Tradicional e investigadora médica del ensayo de intervención.

Ahora, espero ansiosa la llegada del día 28 para la segunda dosis con Soberana 02 y luego el día 56 con Soberana Plus, pues es muy alentador estar involucrados en esta investigación tan visionaria, que evitará que las personas se infecten, enfermen y transmitan la enfermedad, expresó.

El miércoles Ariadna González Leyva también recibió el candidato vacunal y no tuvo ningún evento adverso, tampoco sintió miedo. Para ella estos meses han sido bastante fuertes y de mucho aprendizaje.

Desde que abandonó las aulas convertida en Licenciada en Higiene y Epidemiología le toca chocar con todo lo que implica la atención a pacientes en un hospital tan grande como el “Calixto García”; por lo que un pequeño pinchazo no la podía intimidar.

Para Guillermo Rodríguez Lantigua, subdirector de aseguramiento médico, es un honor participar en este estudio y una garantía que sus trabajadores estén inmunizados para poder asistir a la población como lo han hecho durante estos 11 meses, cuando muchas instituciones hospitalarias se centraron en el SARS-Cov-2.

El desafío para él resultó doble, pues además de los aseguramientos necesarios del hospital, con una demanda superior, también a su cargo estuvieron los suministros para la vacunación.

“Desde el primer momento tuvimos las dosis del candidato vacunal para aplicarla al 100 por ciento de los trabajadores, incluso para los alérgicos al Timerosal, se garantizó el traslado hacia la institución, la farmacia con la temperatura adecuada de dos hasta ocho grados y luego el movimiento en termos hasta el vacunatorio”, precisó.

Otro de los voluntarios del ensayo fue el peruano Jaime Ricardo Morales Silva, residente de segundo año de Cirugía Maxilofacial, a quien también llegó Soberana 02.

“Estoy feliz por esta oportunidad, porque la pandemia ya nos tiene asustados, para mí este año ha sido terrible. Tenía pensado ir a mi país, hace dos años que no voy, pero no me arrepiento de haberme quedado en Cuba. Recibir ahora la vacuna es un gran alivio y confío en la ciencia cubana”.

Aunque el “Calixto García” no es un hospital COVID-19, asumió una sobrecarga asistencial, al incrementarse allí las urgencias, cirugías, atención al grave y consultas de riesgo; de ahí la importancia de mantener a su personal protegido.

El centro es una de las instituciones médicas de La Habana que desde el lunes 22 de marzo participó en la vacunación para el estudio de intervención del candidato vacunal Soberana 02, que involucrará a 150 mil voluntarios pertenecientes al grupo de riesgo de los trabajadores de la salud, de la industria biofarmacéutica y de otros sectores definidos por el MINSAP.

Por Sheila Noda Alonso | Foto: Marcelino Vázquez Hernández| Tomado de ACN

