La desaprobación del presidente de EE.UU., Donald Trump, subió a 58%, según una encuesta difundida el jueves por Reuters e Ipsos, que marcó su nivel más alto de rechazo desde que inició su segundo mandato. El apoyo, en cambio, se mantuvo cerca del 40%.

El sondeo, realizado a 1200 adultos, mostró mayor entusiasmo demócrata rumbo a las legislativas de 2026: 44% dijo estar “muy entusiasmado”, frente al 26% de los republicanos. También 79% de los demócratas afirmó que lamentaría no votar, frente al 68% de los republicanos.

La encuesta se divulgó mientras los 435 escaños de la Cámara y 35 del Senado estarán en juego en 2026, en un Congreso bajo control republicano. Las recientes victorias demócratas del 4 de noviembre y una medida en California para redibujar distritos también influyeron en el clima político.

El estudio se cerró el miércoles, antes de que el Congreso aprobara el fin del cierre gubernamental más largo de la historia. El cierre del gobierno federal, debido a la falta de un acuerdo entre el gobernante partido Republicano y el Demócrata de la oposición, sobre el presupuesto, ha afectado a más de 700 000 empleados en todo el país desde que se agotó la financiación el 1 de octubre.

A pesar de que los republicanos controlan el Congreso, los demócratas han declarado que se negarán a aprobar los planes presupuestarios del republicano Trump, que incluyen recortes drásticos en el sistema de salud.

La crítica situación ha provocado protestas en todo el país, con los manifestantes exigiendo el “fin del régimen fascista” del inquilino de la Casa Blanca, al que muchos acusan de “dictadura”.

Tomado de Cuba Sí